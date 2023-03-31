【男士健康】愛翹腳恐致3大傷害　恐增心血管風險影響男性生殖系統

▲ 愛翹腿恐致3大傷害，醫揭增高心血管風險，影響男性生殖系統。

雖知翹腿壞處多，但不少人仍有愛翹腿的壞習慣。台灣重症科醫師黃軒表示，長期翹腳可對身體造成3大傷害，包括會對心血管系統、骨骼系統造成傷害，甚至危害男性生殖系統。

黃軒醫生近日於Facebook個人專頁分享，某天見到有人在餐廳吃飯時一邊翹腿一邊吃到結束，發現他愈吃，身體愈彎曲。黃軒表示，長時間翹腿會使脊椎系統自然轉化成愈來愈駝背的狀態。他表示，翹腳坐會增加骨盆腔脊椎錯位，無法對齊，長期之下就有可能造成脊椎側彎，同時還會壓迫下肢的腓神經，增加受傷的風險，並可致「足下垂」的症狀。

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黃醫生還指出，長期翹腿會造成心血管系統傷害。研究發現，翹腳時血液的收縮壓（Systolic）和舒張壓（Diastolic）會分別上升8和10毫米汞柱（mmHg）。這是因為血液會在靜脈中聚集容量增加，心臟負擔也會增多，長期之下血壓增高，就會令心血管受損風險上升。同時，若一直翹腳不動，會對下肢血管造成壓力，進而增加血栓形成的風險。

研究人員發現，長期翹腳還會對男性生殖系統造成傷害，影響精子的產生。黃醫生解釋，睪丸溫度應比正常體溫低2至6度，但呈坐姿時，就會上升2度，翹腳時溫度更升高至3.5度。而研究指出，當陰囊和睪丸的溫度升高時，人類的精子數量和質量都會下降。

最後，黃醫生建議，若暫時無法戒掉翹腳，最好也要兩腳輪流翹，並且同一姿勢不要維持超過20分鐘，這樣才不易造成骨盆歪斜、下背肌肉與腰椎受力不均的問題。同時避免「坐太軟、椅面過深、缺背支撐的椅子」，因為在長時間翹腳之下，會更加容易使腰椎弧度愈來愈差，從而造成下背痛或其他椎間盤突出的問題。

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責任編輯：羅嘉欣