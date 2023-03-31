【隱形戰隊】樊亦敏演花癡傻大姐夠亮眼　獨門瘦身護膚心得變靚

▲ Amy姐好弗！

在近日熱播中的劇集《隱形戰隊》，當中劉穎鏇﹑ 劉佩玥的表現備受關注，除了她們外，樊亦敏演陳山聰家姐同樣亮眼。

花癡傻大姐演得入型入格

皆因她在劇中猶如「十三點」，面對着黃子恆進取力追，又刻意以粉紅色少女打扮、夾上花花髮夾，對着黃子恆含情默默，流露少女情懷，非常搞笑，為觀眾帶來不少驚喜！

不少網民大讚她將「花癡傻大姐」演得入型入格，樊亦敏亦笑言角色造型是經過刻意設計及配搭，望突出少女心事但又不過火，與在《愛·回家之開心速遞》的感覺亦有不同。

【隱形戰隊】樊亦敏壬與黃子恆演對手戲嗌攰 Amy設計造型：突出少女心但唔過火

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保養得宜 瘦身成功

雖然在此劇中見樊亦敏身形還未最佳狀態，惟51歲的她向來保養得宜，近年更瘦身成功，明艷動人。

她曾表示，自己近年因壓力致免疫系統出問題，加上受哮喘病、低血糖及水腫困擾，更患上杏仁過敏症，百病纏身。在拍攝《金宵大廈2》時就因過敏症導致她肥腫難分，包包面十分明顥，高峰期時的體重達71kg（約156磅）。

許多人減肥時會做大量運動，樊亦敏卻因身體循環差，過量運動反而會導致毒素無法排出體外，令身體更肥。因此，在治療過敏症後，她先從飲食落手，改善飲食習慣及配合營養師餐單，以健康方法慢慢減磅，並成功減至53kg（116磅）。而她亦理解到鹹、甜味重的食物會加重身體負擔，因此會戒口或少量吃薯片糖果。

樊亦敏按自身經驗分享減肥觀念，指不是一種方法能適合任何人，不能隨意跟從適合別人的方法，應先了解自己身體狀況。

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護膚心得

至於在護膚心得方面，樊亦敏表示不能用死某一隻護膚品，要根據天氣去轉一些產品：「因為用死一隻product耐咗，皮膚就會產生惰性，會冇感覺，效用自然唔大。」

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