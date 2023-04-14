報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】FRUDIA 植萃精油沐浴露2支(隨機2款香味)

試用專員:wu wei

使用了幾天Frudia植萃精油沐浴乳，總體感覺很喜歡，最令我鍾意的是它的香氛，我先試用的是柑橘香，沖涼時滿滿的水果香味，而且是天然的柑橘味道，沒有聞到一絲香精或者刺鼻的化學劑調配的痕跡，很清新怡人，神清氣爽。因為係植物萃取，配方比較溫和，沖涼時就算唔小心接觸到眼睛都冇刺痛感覺，雖然泡沫不算特別豐富，但勝在易清洗，冇殘留或沖唔乾淨感覺。沖完涼後，清潔保濕效果亦都理想，持續到睡覺前都keep住滋潤彈滑。

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試用專員:siu ping sau

我試用了FRUDIA 自然而然植萃精油沐浴乳, 用的就是柑橘和草本精油, 我未試過用精油既沐浴露, 我覺得好好用, 它用了環保包裝, 可以分解, 沒有動物測試, 呢方面都好讚! 我每日放工返黎都好累, 我用呢隻沖涼, 聞住清新既精油, 全身都好refresh, 我特別中意柑橘味, 自己心情麻麻時, 聞到會有種安定既情緒, 可以重拾點活力, 呢隻沐浴乳味道唔算好濃, 剛剛好, 而且它用上了100%天然精油, 而且它起泡量多, 我好中意, 用完我皮膚都幾保濕, 唔會敏感, 不過可以出大支裝就好, 可以抵用些, 今次試用都好好! 我好喜歡呢!

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試用專員:LEE CHUNG YUEN

冬天天氣乾燥，皮膚又容易敏感，為了好好呵護自己嘅肌膚，我會特別揀選天然又保濕滋潤嘅沐浴產品。呢款FRUDIA植萃精油沐浴露，韓國製造，採用100%天然植物精油調製，不含人工香精。用佢黎沖涼後感覺好清爽乾淨，亦能夠維持肌膚保濕滋潤，皮膚完全唔會癢。加上佢有精油香芬味道，一邊沖涼一邊感覺身體好放鬆，好似做緊芳香療法。雖然呢款FRUDIA植萃精油寫是沐浴露，但我見佢100%天然精油成份，就試用黎洗埋頭啦，洗完頭髮一樣感覺好乾淨又潤澤，吹完頭髮還有光澤添，真係值得推介。

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試用專員:WU XIN

FRUDIA全素植萃精油沐浴露非常清香，是精油天然的芳香，令人心情愉悅，舒緩壓力及情緒，這就是香療的效果吧。沐浴露產生的泡泡很細膩，沖洗後皮膚非常柔滑，滋潤保濕效果超強。我之前沖涼後容易缺水產生痕癢，但這款沐浴露就沒有這個問題，可能是天然精油的高保濕以及舒緩皮膚的效果。總體而言，產品很令人滿意，又可以放鬆身心，享受沐浴過程，又不用擔心皮膚乾燥，而且沖完涼皮膚特別嫩滑清香，是我所有用過的沐浴露中，質素較高的一款產品。

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試用專員:Fok Po Lam

我正在尋找可以和孩子一起使用的沐浴露

今次有幸抽中試用FRUDIA植萃精油沐浴露

(橙橘&迷迭香 , 天竺葵&佛手柑)

它有天然的成分,不含人工香料

不含20款有害成分包括防腐劑paraben、化學氣泡劑、人工香料、人工油脂等

天然草本香味，所以用起來感覺很好~

令洗澡時有好療癒的感覺

柔軟滋潤的皮膚植物性清潔劑!

令我的皮膚不會覺得乾燥

夏天單獨使用, 就算不搽身體乳液也會很不錯。

香味很柔和,所以香味和滋潤度我都滿意

可惜只有300ml，我覺得我很快就會用完

如果容量加大就好了

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試用專員:Wai Sum

我是第一次使用韓國製造的FRUDIA植萃精油沐浴露。我用了兩個星期，用後感覺舒服。沐浴露的香味是取自天然的天竺葵及佛手柑、檀香木及洋甘菊。沐浴露不會有刺鼻的氣味。這個牌子的沐浴露很適合每天返工的人士。每天返工前或放工後，我用FRUDIA全素植萃精油沐浴露沖涼。沐浴露不用太多水就好容易起泡，用來洗全身有助滋潤潔淨身體的同時達到香療效果。如果係用嚟浸浴的話，採用100%天然植物精油調製的FRUDIA植萃精油沐浴露，沐浴露的香味在空中散發有助舒緩壓力及情緒，將繃緊感與緊張感一掃而空！沐浴露的香味會維持一段短嘅時間，但不會刺鼻，就好似身體帶有自然的香味。

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試用專員:

我試用左FRUDIA 自然而然植萃精油沐浴乳, 2隻味我都有開黎試, 草本和柑橘, 我覺得都幾好丫! 柑橘和草本的氣味幾清新, 唔會太濃的, 而且用完幾個鐘, 都仲有陣香味, 都幾持久的, 我放工返黎就會即時沖個靚涼, 它真的可以舒緩緊張壓力, 鎮靜情緒, 身心都可放鬆一下, 我中意它是100%天然精油, 冇人工香料, 唔會令到我敏感, 用後皮膚可以摸到滑溜溜, 好保濕, 再查埋lotion, 感覺肌膚似bb一樣白滑, 我媽媽昨天臨訓前都有用, 她都說很正! 用完好快訓得著, 她好中意, 而且它是100% 可回收物料, 更加環保! 用完可以再回購的!

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試用專員:Law Pui Yu

我有幸抽中咗做TOPICK嘅好物試用專員。試用FRUDIA植萃精油沐浴露。有MANDARIN & ROSEMARY OIL 和 GERANIUM & BERGAMOT OIL哩2隻味道。我和屋企人（包括老婆和囝囝）都有試用過，覺得沖完涼後皮膚變得滑咗，唔會好乾，特別宜家濕度咁乾嘅日子內，而且沐浴露帶有精油的味道，沖涼時加上薰蒸嘅效果，令人感覺好放鬆，而且聞落好清新，好舒服。沖涼嘅時候變得喺一種享受。之後一路都有試用哩2隻味道嘅沐浴露，2隻味道感覺都好相似。之後如果用完試用裝，我哋還是會選擇購買FRUDIA嘅沐浴露，繼續支持FRUDIA

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試用專員:chan shirly

正確選擇沐浴液係達到完美肌膚重要的第一步，而我今次試用FRUDIA全素植萃精油沐浴露，因為好少品牌會寫明「100%」天然成份研發無添加產品，且它通過敏感肌膚測試，絕對以溫和細緻地保養用家每一吋肌膚。且它不經動物測試，亦迎合講求天然護膚及愛護環境的宗旨。

一開始使用時，我以為沐浴液是白色液體，但原來呈透明狀況，以為無咩泡，但加少少水，就有好多泡👍🏻

剛剛食完薯片，剛好洗手液無哂，就試用左呢款沐浴液洗手，薯片的污漬無左，連手指頭的薯片味都無，但就有淺淺的清香味，唔錯👍🏻我覺得都幾保濕，最少用完唔會覺得乾，塗少少乳液就冇問題。

最後，我覺得各方面都表現出色，值得推薦。

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試用專員:Karen kwong

每日工作後返屋企，都希望有得做個spa既享受，用過Frudia Body Wash,好簡單就可以係屋企嘆到。Frudia既香氣，俾人置身做spa環境feel,泡泡量適中，塗抹身上面再沖水，香氣仍留身上，成個人清爽舒適。瓶子設計新穎，每按一下份量都足夠一次沖涼用，最鍾意佢嘅香味，好有推動力沖多幾次。Frudia既系列都適合男女使用，用過一次都令你上癮。

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試用專員:Lau Ngan Ting

今次試用Frudia韓國全素植物萃精油沐浴露，採用100%天然植物精油調製，滋潤潔淨身體同時又達到spa效果，舒緩壓力及情緒。今次試用天竺葵x佛手柑，檀香木x洋甘菊。兩個氣味好清香，不會衝鼻，真係天然氣味，即使係天然植物油製作，只需要按一下都可以輕易搓出豐富泡沫足以沖全身，唔好睇少300ml相信都可以用到三個月。我自己較為喜歡天竺葵x佛手柑，氣味令我更有活力，精神爽利，更適合於早上出門前沖涼使用，可以提高活力，增加工作效率。另外值得一提，我已經使用咗兩個禮拜多，正值春天時分，濕疹時候，發覺自己沖完涼後沒有揸潤膚霜竟然沒有半夜痕到瞓唔着，我諗係因為用咗Frudia精油沐浴露，不知不覺間幫我改善敏感皮膚。

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試用專員:Chau Kei Ching

我覺得呢款精油沐浴露嘅質地十分之唔錯，因為佢有一種天然嘅香料調配，令嗰種香味好自然，而且好refreshing,最緊要係冇人工嘅香料，唔會傷害皮膚太多。而且呢款沐浴露嘅滋潤性好高，用完皮膚之後都唔會覺得好乾，反而仲會覺得特別順滑，淡淡的清香可以令到皮膚keep住有呢種味道，令人聞落去好舒服，個人比較鍾意草本芬芳呢隻味，因為呢隻味道嘅香料冇咁強烈，啱晒我呢啲比較敏感性嘅皮膚。覺得呢一隻沐浴露嘅保濕能力好強，豐富滋養皮膚，再加上聽講用精油去洗身係會可以調埋心情，令心情唔好咁緊張，呢款自己都幾鍾意！希望遲啲可以有多啲呢款嘅沐浴露可以嘗試！

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試用專員:Yu Hei Tung

日日出街做完野，返到屋企最緊要就係沖返個靚涼！最近就試用左Frudia植萃精油沐浴露，由韓國製造，一共有3款口味，我試左天橙橘配迷迭香、天竺葵配佛手柑兩款。就算係香港呢啲咁潮濕既天氣底下，用完之後都會感覺好清爽，唔會痴笠笠，仲有啲保濕咁添！植萃精油沐浴露100%由天然精油製成，用得安心。沐浴露好香，特別鐘意天竺葵配佛手柑味，聞落清新又好自然，成個人精神都放鬆晒！

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試用專員:jenny

今次試了 Frudia 天竺葵&佛手柑 同 天橙橘 &迷迭香 植萃精油兩款淋浴露

天竺葵&佛手柑係有效舒緩緊張、賦予肌膚活力、滋養、保濕

橙橘&迷迭香 就有效安定情緒，賦予肌膚光澤及活力

而且佢地仲有共同成分

●無患子果實及椰油

天然清潔成份，容易搓出豐富泡沫，溫和清洗不殘留。

●瓊崖海棠油及冷壓辣木油

可保濕滋潤基底，搭配多款植萃精油調製而成。

本身我有兩個小朋友，一早就起身準備，

每日忙碌兩小朋友過後，只想好好放鬆！

沐浴後，能紓解壓力與情緒，令我身心放鬆，同精油味道好正呀

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試用專員:Lau ngan ling

第一次用FRUDIA 植萃精油沐浴露, 因為容易搓出泡沫, 感到上用量不用多, 就可以起好多泡, 本身我很喜歡容易起泡的沐浴露; 看了FRUDIA 的成份後, 原來天然的植物精油, 份量不用多但已經可以清除全身肌膚的污垢, 成份天然也不會引起肌膚敏感, 天然不傷害身體; 用了FRUDIA後, 肌膚清爽, 不會感覺到黏黏膩膩, 容易清洗不殘留, 皮膚也不會痕癢, 第二日皮膚也會保持滋潤。

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試用專員:Almond Ng

感謝TOPick今次選中我可以試FRUDIA植華精油沐浴露

隨機得到綠色和啡色,得知成分用咗天然親膚嘅植物精油調配,了解過後知道產品是通過敏感肌膚測試, 重點不含20款有害成分,也不用動物作測試! 吱出來的沐浴露是沒人造色素,同時聞到天然自然的香薰氣氛,一聞就知道不是人造的;前排轉天氣時,身體皮膚乾燥到有點甩皮和痕癢,所以唔敢用D成份人工和添加了未知成分的身體產品,用咗幾天皮膚便有好轉

沐浴露吱出來幾乎是透明的稀身GEL狀,加水後是幼細的泡沫,但沖完涼後不覺得太乾燥,邊沖涼邊享受到天然的RELAX氣味,可以幫助加速入睡

而缺點是份量少(家用來說); 吱口也少,每次要多吱幾下

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試用專員:Au Choi Ying

再次感謝TOPick挑選我成為好物試用專員，是次試用產品為 FRUDIA 植萃精油沐浴露2支，而我收到的是天橙橘+迷迭香香味及檀香木+洋甘菊香味沐浴露。天橙橘+迷迭香香味散發出清新果香，帶有酸甜的香氣。而檀香木+洋甘菊香味散發木質香，聞起來使人放鬆。沐浴露不含起泡劑成分，不會過度洗走皮膚上的油脂，不破壞保護皮膚的屏障。植物精油可以保濕又呵護滋養肌膚。我對這套FRUDIA 植萃精油沐浴露十分滿意，希望快點推出家庭裝沐浴露，方便與家人一同分享。

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試用專員:Chan Kam Sim

這是我第一次使用100%天然植物精油調製的沐浴露，FRUDIA全素植萃精油沐浴露系列採用100%天然植物精油調製，當中FRUDIA - 植萃精油沐浴露 天橙橘&迷迭香的主要成分為瓊崖海棠油、冷壓辣木油、橙橘精油、迷迭香精油等。而瓊崖海棠油及冷壓辣木油為重要保濕滋潤基底，即時令我的肌膚回復光澤，改善我皮膚暗啞乾燥等問題。此外，迷迭香精油提升集中力的功效，現在早上沐浴後，我都精神奕奕地迎接新一天。

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試用專員:Ng Ting Hin

今次試用Frudia韓國全素植物萃精油沐浴露，採用100%天然植物精油調製，滋潤潔淨身體同時達到spa效果，舒緩壓力及情緒。今次試用檀香木x洋甘菊，天竺葵x佛手柑。兩個氣味好清新，不會刺鼻，同人工香精絕對會比較出來。兩款我都同時放係沖涼房，讓當日心情情緒選擇氣味。Frudia好貼心配搭，細心發現一支沐浴露內一個係令人放鬆舒緩精油，一個係滋潤皮膚保濕 即使有選擇困難症，點揀都唔會揀錯。

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試用專員: YU TRACY

每日忙碌工作過後，返到屋企只想好好放鬆，回到最自然最舒服嘅狀態，忘卻令人煩惱嘅瑣碎事。人在沐浴時，能紓解壓力與情緒，令身心同步放鬆。若能同時感受來自自然嘅香氛，便能讓身心回歸最舒暢嘅狀態。

而FRUDIA全素植萃精油沐浴露系列採用100%天然植物精油調製，滋潤潔淨身體的同時達到香療效果，安定身心，舒緩壓力及情緒，令身心放鬆！

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試用專員: CHAN KAI NA

FRUDIA植萃精油沐浴露非常好用，好難得平價嘅沐浴露可以含有精油，精油有效安定情緒，賦予肌膚光澤及活力，舒緩緊張、賦予肌膚活力、滋養、保濕，非常推薦購買。

用落好干爽又保濕，每晚用，可以一洗煩惱，訓個好覺，第二朝先有動力去工作，冲凉唔再是疲累的事。

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試用專員:Leung Hung Cho

我的皮膚一年四季都好乾，特別是冬天時，天氣乾燥，皮膚很容易爆拆，而FRUDIA - 植萃精油沐浴露蘊含100%天然精油，能夠高度保濕，滋潤肌膚，從而改善我的皮膚質素，令肌膚充滿彈性，水潤嫩滑，令膚色回復亮澤。此外，我好喜歡檀香木&洋甘菊，如同進入花花世界，保濕同時舒緩壓力。所以我好喜歡優質產品

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試用專員:Leung Cheuk Man

我鍾情精油沐浴露，因為精油成分能舒緩緊張情緒，舒緩我工作壓力。FRUDIA全素植萃精油沐浴露系列採用100%天然植物精油調製，令身心得到大解放。此外，FRUDIA - 植萃精油沐浴露系列有我最喜歡的天竺葵&佛手柑，當中佛手柑精油有豐富滋養成份，有效強化肌膚保濕效果，使用FRUDIA - 植萃精油沐浴露後，我的皮膚不再繃緊，漸漸回復彈性，重現自信。

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試用專員:CHEUNG PUI WAH

我用了純萃自然液態皂沐浴露後，最明顯的感受就是，洗完不會有滑滑的的感覺，非常好沖洗，而且SPA等級的精油沐浴露，香氣療癒，讓人非常放鬆享受。它帶有淡淡的花香氣與木質調的後味，沉靜香氣療癒了我疲勞過後的身心。

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試用專員:IP CHUNG HEI

FRUDIA全素植萃精油沐浴露，容易搓出豐富泡沫，溫和清洗不殘留在我皮膚。我在沐浴時，能紓解壓力與情緒，令身心同步放鬆。我感受來自自然的香氛，滋潤潔淨我身體的同時達到香療效果，安定身心，舒緩我壓力及情緒，將繃緊感與緊張感一掃而空！

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試用專員:Chan yin shan

試用左大嘅一星期，沖涼後覺得D皮膚冇咁乾，尤其是手部，D皮膚仲緊緻左滑左，可能我之前用開係比較清新味，所以感覺呢個花香味有D重，但整體來講，用FRUDlA精油淋浴後D肌膚係有少少比較嘅改善，仲有少少美白功效，效果唔錯

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試用專員:Chan Yan wing

多謝TOPick俾我做好物試用專員，喺Sasa 見到佢新出已經好想試，因為佢個樣好高級，重係用左兩種天然草本精油（天竺葵+佛手柑）調配而成，濃淡度剛剛好，用落同我想像中一樣，有泡得黎又唔乾，下次試埋另外個兩隻味先。

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試用專員:Cheung Chune Fat

最近試了韓國品牌FRUDIA全素植萃精油沐浴露，沐浴同時同步享受自然植物精油調掣，試用了天竺葵+佛手柑，有助滋潤潔淨身體，同時達到香氛療效，香味也不錯。冲完凉，好舒服。

另外又試用了檀香木+洋甘菊，其香味也非常合我心意，沐浴同時享受自然的香療效果，有助舒緩壓力，減低每天的工作煩惱情緒，冲完後可放開心情去睡覺。

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試用專員:Chan Siu Hing

最近試了韓國品牌全素植萃精油沐浴露系列採用100%天然植物精油調製，滋潤潔淨身體的同時又達到香瘵效，可舒缓壓力及情绪，天竺葵+佛手柑其香味好清新及自然，爽爽的不黏笠，冲完成身爽晒，精神晒，睡覺也睡得甜蜜的。

另一款天橙橘+迷迭香，有寧神，安靜心寜的香氣，浴完之後，每天的疲劳都一掃而空，精神奕奕的再做家中事情，沐浴感到是一種樂趣，體外又留有餘香，我家人都好喜歡呢種香味，希望能keep住效果。

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試用專員:Min-Liang Liao

此次試用Frudia 精油沐浴露兩種不同味道，一種是天竺葵加佛手柑，另一種是柑橘加迷迭香，都是很受歡迎的精油味道。第一款天竺葵帶有甜美的花香氣息，佛手柑則是清雅的香味，兩者都讓人有放鬆心情，舒緩焦慮的作用，第二款柑橘是清新的果香 · 迷迭香則是藥草的氣味，此款可以提振精神，恢復活力！兩款各有特色，看心情及狀態輪流使用，使用之後感覺肌膚十分年輕，散發健康光彩，而且心情舒緩，壓力釋放，重新充滿正面能量及活力，十分喜歡此產品！

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試用專員:jchow

FRUDIA植萃精油沐浴露的香味好舒服清新，唧少少沐浴露係沐浴球中加水就能快速起泡，質地易推。沐浴露比較清爽，本身皮膚屬中性，洗澡後皮膚覺得有少少乾燥，沐浴露的香味亦都冇停留喺皮膚上面。

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試用專員:Cheung mei yee

FRUDIA 植萃精油沐浴露

包裝造型很cool，深啡色樽型看似一塊木頭，與植萃精油很配，沐浴露味道並沒有強烈嘅人工味，味道淡淡的，嗅落非常之舒服，好似彷彿喺森林入邊嗅緊大自然嘅味道，使用後很清爽，並不會帶給任何繃緊皮膚的感覺，本人十分滿意，也會繼續使用

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試用專員:Choi Ka Ying

我的體驗心得是精油淋浴露產品，是韓國採用全天然材料製成的，沒有化學劑。好處是可令肌膚更舒服及整潔。而淋浴露不使用動物性原料，亦都不經動物測試，符合法國專業機構的認證，有質素保證。最後這款產品是細支的，方便在家中擺放。

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試用專員:Molly Hui

Frudia 植萃精油沐浴露

第一次接觸知道這個牌子，看到它是全植萃配方，通過認證，不含香精，敏感肌適用這些已經有滿滿的安心的感覺！最重要的是這款沐浴露還添加了精油香氛，讓我在沐浴的同時可以舒緩一天工作後疲累的身軀，放鬆身心！我平時也喜歡使用一些含精油的產品，因為聞著精油的香味彷如置身大自然班，讓然沈浸其中同時滋養肌膚，保濕肌膚。而試用的這兩款天竺葵+佛手柑&柑橘+迷迭香除了香味是我喜愛的，size也方便攜帶，去旅行時也可以帶著，在趕完行程後的一天用它洗走疲倦，翌日又可精神奕奕參觀景點！

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試用專員:Cheng Iai hung

我試用了這兩款精油沐浴露，首先覺得兩款都很香，香味好似泰國做spa精油味，綠色的是草本芬芳，可以令人舒緩緊張，放鬆心情，橙色的是柑橘芬芳，令人有很醒神，精神為之一振，每次按一下只出少量，但沒想到泡沫已夠搽勻全身，水洗淨後肌膚不會有乾燥感覺，而是有順滑保濕感，在這次試用後感到產品非常好，如果有機會都想再買來用。

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試用專員:NG CHUI MAN

FRUDIA 自然而然 植萃精油沐浴乳 (檀香木+洋甘菊)，安心植萃配方．零動物實驗．友善環境包裝，敏感肌膚與兒童也適用。使用無患子果實為天然清潔成份，容易搓出豐富泡沫，溫和清洗不殘留。瓊崖海棠油與冷壓辣木油為保濕滋潤基底，搭配多款植萃精油調製而成。半透明露狀質地，不含人工香精，100% 天然精油氛，能清爽潔淨並維持肌膚潤澤。即使聞一整天，也能使人感到身心安定的香療效果。

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試用專員: Yau Wai Lun

每日忙碌工作過後，回家後只想好好放鬆，回到最自然平緩的狀態，忘卻令人煩惱的瑣碎事。人在沐浴時，能紓解壓力與情緒，令身心同步放鬆。若能同時感受來自自然的香氛，喚醒在大自然的感官記憶，便能讓身心回歸最舒暢的狀態。FRUDIA全素植萃精油沐浴露系列採用100%天然植物精油調製，滋潤潔淨身體的同時達到香療效果，安定身心，舒緩壓力及情緒，將繃緊感與緊張感一掃而空。

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試用專員:Leung kin ching

每天都好忙，回家後已經很疲倦，幸好用咗FRUDIA植萃精油沐浴露後， 滋潤潔淨身體之餘，還能達到身體放鬆的效果，安定身心，舒緩壓力，疲勞盡消，身心得到釋放，賦予肌膚活力，因為這產品用咗100%天然植物精華調製，達到香療效果， 晚上可以令你睡得香甜。

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試用專員:Ho Hung Yat

外型及包裝設計精美，好有文青感覺。

FRUDIA - 植萃精油沐浴露 天竺葵&佛手柑300ml(綠色)

天竺葵&佛手柑原來都幾夾，超香，好多時沖完涼味道都揮發晒，但係呢隻都維持到一段時間，而且真係俾到人舒緩緊張既感覺。

個人好鍾意呢個味！

FRUDIA - 植萃精油沐浴露 檀香木&洋甘菊300ml(啡色)

具保濕因子，令肌膚充滿水份，都幾滋潤，加上芬芳既氣味令人好Relax，

檀木能舒緩工作壓力，洋甘菊舒緩繃緊肌肉及神經緊張，鬆弛緊張情緒，

連沖涼既時候都可以好療癒好Enjoy。

可能比一般市面上既沐浴露細枝，每bump一下份量都唔係好多，要bump多幾下

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試用專員:KWOK kin man

半透明露狀質地，不含人工香精，100%天然精油氛，能清爽潔淨並維持肌膚潤澤。而且榮獲法國素食認證機構EVE認證，是安心植萃配方的純素沐浴乳。 敏感肌膚用後都唔會擔心！使用無患子果實為天然清潔成份，容易搓出豐富泡沫，溫和清洗不殘留。

用了(Earthy)

檀香木精油，有鎮靜肌膚、舒緩壓力的作用，用後精神壓力得到舒緩，身心放鬆！

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試用專員:Tse

多謝 TOPick給我試用 FRUDIA植萃精油沐浴露，有檀香木&洋甘菊香味，天竺葵&佛手柑香味，很喜歡這兩支沐浴露，不但香味令我沖涼時感覺特別清新，而且其百分百天然植物精油製，讓我脆弱肌膚得到滋潤效果，與以往使用之沐浴露，潔淨及滋潤效果更顯著，有Frudia沐浴露來沖涼，身心靈都得以放鬆WoW!

試用專員:Lui Oi Lun

FRUDIA是天然成分的沐浴露

舒服又美好,因為香味不是人工的。

多款精油混搭

我抽中的是橙橘+迷迭香／天竺葵＋佛手柑

沐浴同步享受精油感覺

泡沫豐富,使用後不會滑滑的

低刺激,清潔良好。

這款沐浴露通過法國EVE VEGAN認證!

混合天然精油與植物性清潔成分,

如果你正在尋找一款聞起來不會太濃(但有微微香氣,)

又耍適合冬季和乾燥季節、敏感肌膚的產品,不妨試試FRUDIA植萃精油沐浴露它含有天然香精,不是人工香精。 沒有刺激和微妙的香氣。

素食是趨勢。 這幾天用VEGAN產品沐浴感覺的真好。

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試用專員:Cheung Man Kuen

Frudia 全素沐浴露是韓國出品，使用無患子果實為天然清潔成份，容易搓出豐富泡沫，溫和清洗不殘留，今次我使用了柑橘味，內含柑橘精油使情緒安定，賦予肌膚光。還有迷迭香精油賦予肌膚活力，提升集中力。我早上起床沖涼時用完即時醒神，活力充沛的準備新的一天。到晚上收工回家，又再用Frudia沖涼,潔淨身體而且氣味清新芬芳，有效消除工作一日的疲勞壓力，而且洗澡完後皮膚很滋潤不會繃緊，顯示它的保濕成分很高。Frudia 沐浴露有300ml 裝細細支，不管出差旅行各樣都可以帶著它，幾時都咁sharp 醒明亮照人喇！

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試用專員:HUI MING TAK

我取得免費試用的兩款香味是檀香及洋甘菊，天竺葵及佛手柑。我首先試用的是檀香及洋甘菊這款。以香味而言，不至於太香，是合適的，而且很潤，起泡也十分容易，只需要很少量就已經可以造成足夠泡沫清潔全身。但產品標明是精油，但就不太明顯有什麼精油的特點，看不出與其他一般的沐浴露有何分別。我個人覺得，就包裝而言，可能簡約了一點。從相中看，樽邊露出些少的設計也不顯得精緻。以產品定價$50-$70而言，也可以接受的，可能賣點是全素產品吧。

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試用專員:Sin Choi Kit

FRUDIA植萃精油沐浴露 - 試用報告

【Earthy】木質芬芳：香氣濃烈特別好聞，就好似喺一個無窮無盡嘅大樹林中間遊走，充滿靈氣同埋大自然治愈嘅氛圍，沖完身心寧靜減壓，皮膚充滿水份🥰🥰🥰

【Dazzling】柑橘芬芳：清新香氣持久提神，每朝只要用左Dazzling柑橘芬芳全日精神抖擻，充滿干勁，神彩飛揚，肌膚充滿光澤，帶比我應付挑戰嘅底氣💪💪💪

試用專員:Choy Suet Kuen

我好開心可以試用到FRUDIA植萃精油沐浴露。因為我本身都需要在醫院輪班工作、生活日夜顛倒，高壓的工作環境令我在上班的時候都保持住一股腎上腺標高、長期處於作戰狀態。當回到家中之後又要忙於煮餸、做家務，照顧家人及兩個囡囡。每晚要等到她們上床瞓覺之後才有時間可以得到短暫的ME TIME。再加上現在不穩定的天氣，皮膚水份變得越嚟越乾燥，本身有敏感肌的我，肌膚隨即變得泛紅痕癢、緊繃、甚至係甩皮。而且我每次在醫院放工後都一定會在宿舍徹底洗澡後才安心回家，以免將病毒帶給家人。

但當我試用過FRUDIA全素植萃精油沐浴露，它為我的敏感肌膚帶來滋潤的效果。它是通過敏感肌膚測試，呈弱酸性 pH5.5，更不含20款有害成分包括防腐劑paraben、化學氣泡劑、人工香料、人工油脂等，像我這些有敏感肌的人都可以使用，讓我徹底清洗乾淨身體的同時，產品又採用100%天然植物精油調製，能達到香療效果，一邊沖涼一邊帶走我的工作上的緊張煩惱，讓我可以深深感受到一絲不掛的安定 。

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試用專員:Jackie Chu

很榮幸試用了心儀的Frudia沐浴Body Wash好產品 令到這個三月開頭頓時沾上了陣陣幸福感！

【Earthy】Sandalwood & Chamomile Oil

晨早選擇這款去沐浴 全因檀香木精油的緣故 面臨即將全天的會議 必須要有清醒的頭腦 加上洋甘菊 簡直驚喜 馬上精神百倍 任何的靈感都油然而生！

【Dazzling】Mandarin & Rosemary Oil

彷彿去了亞熱帶地區旅行一様 喜歡水果及迷迭香很多年 因為是食材緣故吧 這款熟落的氣味令我在晚上沐浴時身心得以百分百放鬆下來 令我決定慢活應由此起 好的 就帶它同往staycation吧！

天然的植萃精油及足夠的泡沫在這款系列的功勞確實要給贊！