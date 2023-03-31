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【恐怖意外】女子戴「鯊魚夾」遇車禍　頭飾變兇器插後腦刺穿頭殼

健康 15:35 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

女子戴「鯊魚夾」遇車禍，頭飾變兇器插後腦刺穿頭殼。

「鯊魚夾」髮飾又再出恐怖意外！美國一名女子在坐車期間遭遇車禍，而她當時頭戴的髮夾瞬間變成兇器，猛插入其後腦，更刺穿頭殼，讓女子當場感到劇痛，且失血過多昏迷。

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綜合外國媒體報道，美國女子Paisley Riley在3月4日與男友和表弟一同開車前往釣魚，不料發生車禍。車輛隨急轉彎衝出路面並翻滾，Paisley的頭猛然撞到一根金屬棒上，她的後腦也隨之傳來劇痛。原來，是她頭上戴的「鯊魚夾」在金屬棒衝擊下，刺破了頭皮，並插進她的後腦，刺穿頭殼。Paisley當場失血過多昏迷，送院後頭皮被釘下5根釘子，需服藥減輕傷口痛楚；另外，Paisley又接受電腦斷層及X光檢查，所幸沒有造成更多的腦部損傷，但仍有嚴重腦震盪。

「鯊魚夾」事後完好無損

Paisley撿回一命後，在TikTok上公開自己留醫的照片，並憶述事發當下自己因劇痛昏迷，忘記了接下來的事，只知道自己是被男友和表弟合力救出送往醫院。她還表示，當時頭戴的「鯊魚夾」只是她在網上花費一、兩元美金所買下的便宜貨，沒想到質量竟奇好無比，經歷車禍仍完好無缺，連一絲裂痕都沒有。

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呼籲勿戴「鯊魚夾」開車

Paisley直言，這次事故將會影響她的一生。受腦震蕩影響，她有一段時間説話含糊不清，身體還會不自主地顫抖。但自己已是非常幸運的那個，畢竟她聽說有人因為同樣的原因，造成永久性腦損傷，甚至喪命。

她藉此呼籲，女生在駕駛時切勿頭戴鯊魚夾：

我看著一大塊頭皮連著頭髮掉在地上。傷口即使愈合，後腦也會永遠禿了一片。

Paisley的遭遇也令網民紛紛同情留言，「希望你趕快好起來」。也有網民分享類似遭遇：

有一次我在結冰的車道上滑倒，頭朝後摔了下去，導致腦震盪。抓夾的狀態還挺好的，頭皮就不太行了。

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責任編輯：羅嘉欣

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