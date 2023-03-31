【最愛是誰】兩大監製談張國榮音樂魅力　Eric Kwok：我係男人都俾佢電親

▲ 環球同步推出兩張有關張國榮的概念專輯。

一代巨星張國榮4月1日離世20周年，坊間有多個大型展覽，包括明晚在紅館和會展分別有兩個致敬音樂會。而哥哥生前所屬的環球唱片，同步推出了兩張專輯，收錄重新編製張國榮從未曝光的歌曲，又邀來樂壇新世代重唱經典。兩大唱片監製Eric Kwok和梁榮駿，曾親身跟張國榮合作，他們亦各有感想。

在《REMEMBERING LESLIE》一碟中，由姜濤、盧瀚霆、炎明熹等多位年青歌手哥哥經典，Eric Kwok則是歌曲監製之一，他指今次重編金曲，希望令新一代也能感受到張國榮演藝魅力。

▲ Eric Kwok當年有幸為張國榮監製歌曲。

Eric Kwok：親切和善

他坦言：「我明白好難找到人去捕捉哥哥的音樂神髓，因為他是一個喜歡新意、前衛，又有品味的歌手，製作時便幻想，如果哥哥在生，聽到這些歌曲，能夠感到欣賞，感受到這班後輩年青歌手努力把他的作品呈現到最好的心意。」

以組合Swing出道的Eric，當年亦曾有機會為張國榮創作及監製歌曲《候斯頓之戀》，他回想：「記得第一次在錄音室，可以近距離聽哥哥唱歌和談天，他非常和善、親切，經常面露笑容，就算我是男人，都一樣被他『電』倒。」

▲ 哥哥其中一張經典大碟《Virgin Snow》。

Eric稱在外國讀書時，也會聽很多廣東歌，張國榮是其中一位常聽歌。「他是最有風格的其中一位香港歌手，很前衛，又很有感情，最喜歡《Virgin Snow》大碟中的《想你》，因為唱片封面很有型，首歌亦有雪地浪漫，至今仍不覺過時。」

梁榮駿：有幸重編金曲

另外，當年跟張國榮合作無間的監製梁榮駿，在《REMEMBRANCE LESLIE》一碟便把哥哥一些罕有的錄音聲軌重新改編，其中哥哥翻唱林子祥的《最愛是誰》及英文歌《A Song For You》更是首度曝光，極其珍貴。

梁榮駿分享：「雖然我們必需由儲存於倉內30多年的母帶，逐一細聽每條聲帶的音質及狀況，但最驚喜是母帶的質素依然保持良好，故非常感恩。能夠把Leslie的歌聲保育及重新編製，令樂迷再次感受到他真摯動人的歌聲，把經典作永遠延續下去，是我的榮幸。」

▲ 張國榮其中一首遺珠歌曲《最愛是誰》MV，找來李麗珍深情演出。

他自80年代開始便監製張國榮唱片，故亦清楚他不同時期的改變。「有樂壇前輩講過Leslie於不同年代都能帶領樂壇潮流。因他每個階段的作品都有新鮮感，不停進步，嘗試不同類型的歌曲及形象，正因為Leslie勇於創新和大膽前衛的個性，才可以成為樂壇的傳奇人物，是偶像中的偶像。」

難忘哥哥寫《由零開始》

而他坦言其監製的唱片就如自己的孩子，很難選出最愛。「不過，自己很難忘《側面》大碟，記得Leslie在寫《由零開始》旋律後，好開心打電話來，叫我即刻出去讓我聽。而這張大碟推出後很受歡迎，銷量亦創新高。」

▲ 梁榮駿跟哥哥合作無間。（受訪者提供)

此外，後期監製《陪你倒數》大碟時，亦很難忘。「我和Leslie經常見面，互相交流製作方向，彼此溝通無間，故大家有充足的準備，份外得心應手。因此碟中的《左右手》、《春夏秋冬》等都如注入了最上乘的精華，造就一張經典大碟。」

梁榮駿感慨地說，有幸作為張國榮音樂路上的合作夥伴及唱片監製，對其 一直的愛護及信任心存感激。

記者：區家歷