【校內非禮】涉於校內非禮女生　14歲男生被控非禮等4罪准保釋候訊

▲ 涉於校內非禮女生，14歲男生被控非禮等4罪准保釋候訊。（資料圖片）

14歲男生涉於2022年在新界某學校男廁、梯間等地非禮及襲擊1名女生，被控猥褻侵犯等4罪。案件今（31日）於屯門裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方申請將案件押後至5月5日再訊，以待被告索取法律意見及文件，被告准以現金1,000元等條件保釋候訊。

14歲男被告被控1項企圖猥褻侵犯罪、1項猥褻侵犯罪，以及2項普通襲擊罪。控罪指，被告於2022年5月或6月某日、7月或8月某日，於新界某學校3樓走廊及地下男廁外，企圖非禮及襲擊女童X；被告另於或約於同年8月8日於新界某學校近7樓梯間及學校附近出口，非禮及襲擊女童X。

案件今於少年法庭作閉門聆訊，裁判官在控辯雙方同意下批准傳媒到庭旁聽。被告暫時毋須答辯，辯方申請將案件押後，以待被告索取法律意見及文件，另提保釋申請。

控方不反對押後及被告保釋，但申請新增1項保釋條件，即被告不得直接或間接接觸控方證人。裁判官遂將案件押後至5月5日，另准被告以現金1,000元保釋候訊，條件包括不得直接或間接接觸控方證人等。

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記者：梁錦麟