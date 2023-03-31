【割包皮】迷信母在家為BB割包皮　20日大雙胞胎失血過多1死1重傷

▲ 外國一名母親安排20日大的孖B在家割包皮，致1死1重傷。 （i-stock圖片）

小男孩割包皮有的是為了健康需要，有的是因為宗教儀式。意大利有名媽媽，竟然不理會雙胞胎BB僅出世20日，迷信地依照傳統去進行非法的家庭割禮，其中一名男嬰失血過多死亡，另一名重傷，該母親涉嫌過失殺人罪名被拘捕。

據英國《每日郵報》報道，上周五（24日），意大利羅馬一名出生20天的男嬰因進行違法割包皮身亡，另一雙胞胎男嬰重傷。該對雙胞胎的母親是非洲尼日利亞裔，雖然她是天主教徒，但仍認為孩子應該遵照尼日利亞伊斯蘭教的傳統去進行家庭割禮。

未足月雙胞胎割包皮1死1重傷

涉事母親在意大利尋求庇護中，她在尼日利亞另外有5個孩子，一對孖仔出世20日，她找了2名尼日利亞婦人到家中，為孖仔動刀割包皮。過程中，由於雙胞胎失血，父母將他們送往醫院，最終1名男嬰因失血過多喪命，另1名男嬰重傷需在重症病房觀察。

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該兩名尼日利亞婦女因與孩子的死亡有關而被捕，被指控犯有嚴重過失殺人罪和非法從事職業。而男嬰的母親也因涉嫌共謀過失殺人罪正在接受調查。

在意大利，大多數醫院醫生拒絕在男孩4歲之前進行割包皮手術。據健康慈善機構Amsi 資料，意大利每年進行超過5,000次割包皮手術，其中35%是秘密進行。

不是人人也要割包皮

在健康層面，兒童割包⽪並不是必需，香港中文大學醫院小兒外科專科醫生繆蔚章醫生曾向TOPick表示，包⽪是覆蓋在男性⽣殖器前端的外⽪，正常情况下能完全或部分遮蓋⿔頭，醫學上沒有所謂「過⻑」或「過短」準則。剛出生時，絕大多數男寶寶的包皮都是翻不開的；翻得開包皮，能見到龜頭的才要特別警惕和留意。到5歲左右，約9成男孩的包皮都可被翻開，於是清潔便容易了，龜頭炎(balanitis) 的機會自然減少。一般來說，能輕易被翻開，而翻開後包皮口並不過緊過窄的包皮，醫學上並無割包皮的必要。

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責任編輯︰王明芳