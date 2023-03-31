  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 14:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中年好聲音】龍婷+支嚳儀+林鉫徫玩突破　肥媽與伍仲衡因一事爆火藥味

娛樂 14:01 2023/03/31

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《中年好聲音》

TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，後晚（4月2日）播出的第18集，是爭入八強的第六部曲《男歌女唱！女歌男唱》，賽制繼續沿用上集的累積排名，本回合累積排名分數最低的選手將被淘汰，本回合嘉賓評審是歌手杜德偉。

是集出場歌單是《特別的愛給特別的你》龍婷、《我願意》周吉佩、《她來聽我的演唱會》李佳、《頭髮亂了》支嚳儀、《味道》涂家堯、《原來你什麼都不要》顏志恒、《月亮代表我的心》吳大強、《破曉》羅啟豪以及《眼色》林鉫徫。

【中年好聲音】支嚳儀任CEO擁強大財力　Venus住複式單位聘兩外傭照顧兒子

龍婷變Rock妹

是集最吸睛的選手分別是龍婷、支嚳儀及林鉫徫，三位女唱將於本回合玩突破，曲風和造型都有別以往。

經常甜笑、被肥媽戲言是賣牙膏廣告的龍婷，是集以皮褸上陣化身型爆Rock妹獻唱《特別的愛給特別的你》，「走甜」造型令人眼前一亮，主持車婉婉笑言：「見到佢着皮褸，就知大事不妙！」杜德偉大讚有驚喜：「人Show合一。」肥媽亦笑言：「有隻小魔怪走咗出嚟。」

龍婷（發相）

支嚳儀首度挑戰Rap

樣子甜美的支嚳儀同樣「走甜」玩型格，她以白恤衫加吊帶西褲上陣，中性打扮非常有型；今次支嚳儀除了玩跳唱《頭髮亂了》，更首度挑戰唱Rap，兼邀得好友、《聲夢傳奇2》畢業生文佐匡（Sean）創作英文Rap。

雖然支嚳儀造型上令人耳目一新，惟評審似乎對她的表演不太受落，杜德偉直言：「當你做第一個動作時，我就覺得唉…你嘅郁動唔夠大同Powerful，一開頭已經輸咗。」伍仲衡更直指：「唔好喺比賽度做未做過嘅嘢！」

支嚳儀（發相）

林鉫徫獲杜德偉大讚

上集轉Style玩甜美風的林鉫徫，是集改以在造型上玩突破，化上濃濃眼妝獻唱《眼色》，妖味濃兼極迷幻，表演期間她更拉咪飆高音，周國豐說：「見到你揀呢隻歌，覺得你癲咗，再睇埋你出嚟嘅妝，係嘩咗出嚟，但你嘅妝同首歌係Match嘅，因為件事係癲嘅。」

杜德偉則大讚：「感受到你嘅努力同誠意，令我覺得自己都唔知唱唔唱到咁犀利，你個Range真係好闊。」

林鉫徫（發相）

肥媽＋伍仲衡爆火藥味

另一看點則落在評審肥媽和伍仲衡身上，兩人於今集瘋狂上演牙骹戰！最大的花生位，是顏志恒表演的《原來你什麼都不要》，當中有評審指志恒唱到似撩交嗌，肥媽則力撐：「阿媽喺大廳，所以唔使驚！你最尾個Note可以hold咁耐，係好難架！有啲唔係唱歌嘅人係唔會明白，我哋呢啲唱歌嘅人就非常明白。」

肥媽、伍仲衡上演牙骹戰，杜德偉要負責調停。（發相）

伍仲衡即插嘴：「唱歌係唱畀啲聽眾聽，而聽眾9成9都唔係唱歌嘅。」肥媽聞言激動彈起說：「比賽最緊要評判畀分！」，最後更要坐在兩人之間的杜德偉起身調停！

最新影片推介：蘭茜專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
【中年好聲音】譚詠麟髮線後移驚露頭皮　73歲譚校長不敵歲月
13:20 2023/03/14
【中年好聲音】譚詠麟髮線後移驚露頭皮　73歲譚校長不敵歲月
【中年好聲音】支嚳儀任CEO擁強大財力　Venus住複式單位聘兩外傭照顧兒子
18:26 2023/03/15
【中年好聲音】支嚳儀任CEO擁強大財力　Venus住複式單位聘兩外傭照顧兒子
【中年好聲音】龍婷又喊又笑自爆夢想多　顏志恒獲頒MVP感謝太太支持
11:33 2023/03/20
【中年好聲音】龍婷又喊又笑自爆夢想多　顏志恒獲頒MVP感謝太太支持

你可能感興趣

【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
【中年好聲音】譚詠麟髮線後移驚露頭皮　73歲譚校長不敵歲月
13:20 2023/03/14
【中年好聲音】譚詠麟髮線後移驚露頭皮　73歲譚校長不敵歲月
【中年好聲音】支嚳儀任CEO擁強大財力　Venus住複式單位聘兩外傭照顧兒子
18:26 2023/03/15
【中年好聲音】支嚳儀任CEO擁強大財力　Venus住複式單位聘兩外傭照顧兒子
杜德偉 肥媽 TVB 綜藝節目 娛樂人物職業 歌手 娛樂行業

最高瀏覽

【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
11:29 2023/03/30
【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
【夫妻之道】老公當全職爸爸7年拒回職場 高薪妻欲離婚聽1條件秒心死
18:23 2023/03/29
【夫妻之道】老公當全職爸爸7年拒回職場 高薪妻欲離婚聽1條件秒心死