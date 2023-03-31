【中年好聲音】龍婷+支嚳儀+林鉫徫玩突破　肥媽與伍仲衡因一事爆火藥味

▲ 《中年好聲音》

TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，後晚（4月2日）播出的第18集，是爭入八強的第六部曲《男歌女唱！女歌男唱》，賽制繼續沿用上集的累積排名，本回合累積排名分數最低的選手將被淘汰，本回合嘉賓評審是歌手杜德偉。

是集出場歌單是《特別的愛給特別的你》龍婷、《我願意》周吉佩、《她來聽我的演唱會》李佳、《頭髮亂了》支嚳儀、《味道》涂家堯、《原來你什麼都不要》顏志恒、《月亮代表我的心》吳大強、《破曉》羅啟豪以及《眼色》林鉫徫。

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龍婷變Rock妹

是集最吸睛的選手分別是龍婷、支嚳儀及林鉫徫，三位女唱將於本回合玩突破，曲風和造型都有別以往。

經常甜笑、被肥媽戲言是賣牙膏廣告的龍婷，是集以皮褸上陣化身型爆Rock妹獻唱《特別的愛給特別的你》，「走甜」造型令人眼前一亮，主持車婉婉笑言：「見到佢着皮褸，就知大事不妙！」杜德偉大讚有驚喜：「人Show合一。」肥媽亦笑言：「有隻小魔怪走咗出嚟。」

▲ 龍婷（發相）

支嚳儀首度挑戰Rap

樣子甜美的支嚳儀同樣「走甜」玩型格，她以白恤衫加吊帶西褲上陣，中性打扮非常有型；今次支嚳儀除了玩跳唱《頭髮亂了》，更首度挑戰唱Rap，兼邀得好友、《聲夢傳奇2》畢業生文佐匡（Sean）創作英文Rap。

雖然支嚳儀造型上令人耳目一新，惟評審似乎對她的表演不太受落，杜德偉直言：「當你做第一個動作時，我就覺得唉…你嘅郁動唔夠大同Powerful，一開頭已經輸咗。」伍仲衡更直指：「唔好喺比賽度做未做過嘅嘢！」

▲ 支嚳儀（發相）

林鉫徫獲杜德偉大讚

上集轉Style玩甜美風的林鉫徫，是集改以在造型上玩突破，化上濃濃眼妝獻唱《眼色》，妖味濃兼極迷幻，表演期間她更拉咪飆高音，周國豐說：「見到你揀呢隻歌，覺得你癲咗，再睇埋你出嚟嘅妝，係嘩咗出嚟，但你嘅妝同首歌係Match嘅，因為件事係癲嘅。」

杜德偉則大讚：「感受到你嘅努力同誠意，令我覺得自己都唔知唱唔唱到咁犀利，你個Range真係好闊。」

▲ 林鉫徫（發相）

肥媽＋伍仲衡爆火藥味

另一看點則落在評審肥媽和伍仲衡身上，兩人於今集瘋狂上演牙骹戰！最大的花生位，是顏志恒表演的《原來你什麼都不要》，當中有評審指志恒唱到似撩交嗌，肥媽則力撐：「阿媽喺大廳，所以唔使驚！你最尾個Note可以hold咁耐，係好難架！有啲唔係唱歌嘅人係唔會明白，我哋呢啲唱歌嘅人就非常明白。」

▲ 肥媽、伍仲衡上演牙骹戰，杜德偉要負責調停。（發相）

伍仲衡即插嘴：「唱歌係唱畀啲聽眾聽，而聽眾9成9都唔係唱歌嘅。」肥媽聞言激動彈起說：「比賽最緊要評判畀分！」，最後更要坐在兩人之間的杜德偉起身調停！

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