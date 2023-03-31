【人間悲劇】37歲爸爸阻止陌生男在3歲女兒前食煙　遇刺身亡旁人無制止只顧拍片

▲ 加拿大一名37歲爸爸，因要求一名男途人別在自己3歲女兒面前吸煙，惹上殺身之禍。

二手煙危害健康，加拿大一名37歲爸爸，近日就因要求一名男途人別在自己3歲女兒面前吸煙，惹上殺身之禍，遭吸煙者用刀刺死。事後，有關死者遇襲的影片在網上瘋傳，令死者母親不禁控訴，事發時在場人士只顧圍觀或拿手機拍攝，慨嘆世間涼薄。

最新影片：

加拿大溫哥華市37歲男子Paul Stanley Schmidt在周日（3月26日）約下午5時30分，於當地一間連鎖咖啡店前，與32歲男子Inderdeep Singh Gosa發生爭執。

事緣Paul和其3歲女兒正在咖啡店前，等待Paul的未婚妻Ashley Umali買飲品。而當時Gosa就站在父女旁邊吸食電子煙，Paul逐要求對方不要在他毛的女兒附近吸煙。Gosa繼而拿出一把刀子刺向Paul的腹部，Paul繼而倒臥在血泊中，重傷身亡。

而事發時附近都聚集了圍觀群眾，但卻無人上前協助或制止事件，而由圍觀者拍下的事發影片則在網上流傳。點擊睇事發經過：

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Paul的媽媽Kathy Schmidt事後沉痛表示，但令她很意外的是，當兒子被攻擊時，周遭竟然無人上前幫手，直到兒子倒地不起，才有路人報警：

有人被攻擊殺害，大家只是站著圍觀或用手機拍片，我們現在到底活在一個怎樣的世界？

事後，溫哥華中山公園已為Paul的家人，在籌款平台GoFundMe設立頁面籌募款項。而涉事咖啡店門外亦設置了悼念區，讓大眾為Paul作憑弔。至於犯人Gosa在襲擊Paul後，雖然立即逃走，但不久就被警方拘捕，並被控以二級殺人罪，目前其犯案動機仍有待調查。

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責任編輯：羅嘉欣