【張國榮】哥哥張國榮離開了廿年 鄭丹瑞悼故友：對你的懷念有增無減

▲ 永遠懷念張國榮。

我不僅是張國榮的歌迷，算算日子，更是識於微時的故友。他初出道在台上拋帽到台下，被不識貨的觀眾掟回台上的那一刻，我在現場；那些年，大家都剛出道，他演出我有份編寫的電視劇，及至後來的電影《喝采》和《緣份》。

憑着《喝采》，我尋回寫劇本的信心，他也憑這套電影令所有人刮目相看，為將來成為「超級巨星」埋下了堅實的種子。

看着他一步一步邁向自己的人生目標，做他想做的音樂，即使最難演的角色，他都演得有血有肉、游刃有餘，真替他高興。身邊有個如此受歡迎的朋友，實在與有榮焉。殊不知，接受過大大小小的挑戰，都難不到他，但無形的壓力，卻壓出了嚴重的情緒問題；他的離開，令所有愛護他的朋友、樂迷傷心欲絕，當然包括我。

最新影片推介：

一別廿年，你在天國活得好嗎？大家都很想念你，「我以為自己已經習慣了哥哥離開了我們的事實，卻原來我習慣的，是哥哥從來都沒有離開過我們。」是我聽過最令我激動的一位粉絲的話。

明天，四月一日，本來是愚人節，但自從你的離去，愚人節對愛護你的人來說，已經沒有甚麼意義。

明天，全世界有很多地方都有不同形式的紀念活動，你離開了廿年，但大家對你的懷念，是有增無減，就如一班「後榮迷」，縱然從未見過你真人一面，還是被你的歌聲、你的風采所吸引，成為你的粉絲。

「認識你於微時，是『緣份』，你留給我們的經典，每一首都值得為你『喝采』。」送給一位故友。