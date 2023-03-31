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【47人初選案】趙家賢稱本土派視民動為民主派「大台」　不想民動參與協調工作

社會 14:21 2023/03/31

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（趙家賢fb圖片）

民主派初選案中，16人否認串謀顛覆國家政權罪一案今（31日）續審。控方證人趙家賢供稱，在新東首次協調會議上，有本土派認為民主動力是民主派「大台」，不想民動參與協調。另外，戴耀廷在會上提及想運用《基本法》賦予立法會的權力否決財政預算案，並形容是與中共談判的籌碼。

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控方證人、時任民主動力（民動）召集人趙家賢續作供，控方問及趙出席2020年4月14日新界東首次協調會議的情況。趙供稱，當晚他因須出席區議會會議，故於新界東首次協調會議時遲到。趙稱，他在會上仍須以電腦處理區務，故整體上沒有留意眾人討論，在「起哄位」時才留意。趙稱，當有人提及民動時，便會「豎起隻耳」聆聽。趙稱，當時本土派認為無論是協調或初選，民動都不應參與。

控方後就戴耀廷於會議同日於《蘋果日報》發表的文章「攬炒的定義和時間」提問。趙憶述，會上有人稱閱讀過該文章及表示支持，但由於不是每個人都看《蘋果日報》或如「粉絲咁睇戴耀廷嘅文章」，戴便順帶介紹該文章。趙稱，戴當時「用一啲比呢篇文溫和嘅字眼」介紹，大意是想運用《基本法》賦予立法會的權力否決財政預算案，戴又指那是一個與中共談判的籌碼，坦言「如果當選可能做得7個月㗎咋」。

被問到誰提起戴的文章，趙稱記不起。法官追問該人屬民主派哪光譜，又問趙如果看著出席者名單的話，會否有幫助。趙稱那人是本土抗爭派，但婉拒指「多謝法官閣下諗方法協助本人記憶」，指自己當時聽到有人發言，但他只專注於電腦熒幕做區議會工作。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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