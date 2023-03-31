【風水文件】稱被風水師誤導簽借貸文件吸收福氣　商人入稟指風水師無權追600萬

▲ 稱被風水師誤導簽借貸文件吸收福氣，商人入稟指風水師無權追600萬。（資料圖片）

篤信風水命理的商人稱被風水師指其前世欠債，須向有福氣的人借貸吸收福氣，風水師傅遂安排商人到律師樓簽訂向他借600萬及將物業二按的「風水文件」，並稱法事後文件會被燒毁。惟商人其後遭風水師要求還款600萬元，商人日前入稟高院，指受風水師誤導下簽訂協議，有關協議不具法律效力及從無執行，要求法庭聲明有關協議無效，風水師亦無權要求還款。

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原告李浩良；答辯人李振邦（均為譯音，洋名Bruce）。

入稟狀指，答辯人為風水師傅、功夫師傅及商人，原告與妻子於2016年認識答辯人，並向夫婦提供風水意見。原告與妻子對答辯人高度信任，對其指示從不過問，就公司業務、投資及財務安排均依賴答辯人的風水意見，甚至容許答辯人處理其物業及資產等，並與答辯人合作投資武術學校。

入稟狀續指，2020年1月，答辯人指原告前世欠債，會影響今世福氣，建議他向有福氣的人借錢以吸收福氣，而答辯人正是該有福氣人士。答辯人建議原告須向答辯人簽訂按揭貸款的「風水文件」，法事後會被銷毀。該「風水文件」亦不具法律效力及不會真正執行，答辯人亦毋須向原告借出款項，因此不存在還款事宜，原告基於風水而同意安排。

及至同年2月，答辯人安排原告到律師樓簽訂形式為貸款及二按協議的「風水文件」，原告當時發現兩份文件的金額分別為600萬及800萬，答辯人於查問下解釋刻意選擇「6」和「8」，為原告的風水幸運號碼，並用作法事用。

入稟狀續指，原告指答辯人事後沒有給他協議副本，基於該「風水文件」將被燒毁及不會被執行，原告亦沒有要求取回副本或尋求法律意見。

原告指簽訂文件後，答辯人並沒有向他提供600萬貸款及要求還款。原告指事實上從沒有向答辯人借貸600萬，因此有關貸款及二按協議均無效。原告指或答辯人沒有按協議提供600萬貸款，因此於違反協議下，原告有權撤銷貸款及按揭協議。

原告指於答辯人不當影響下相信該「風水文件」，答辯人亦濫用原告對其信任，唆使及誤導原告簽訂該「風水文件」。原告指答辯人沒有燒毀「風水文件」，並於2022年入稟高院要求原告還款600萬。原告現要求法庭聲明該「風水文件」無效，答辯人無權要求原告還款，以及頒令撤銷按揭。

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記者：林育慧