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【藝術欣賞】大灣區青年基金推藝術欣賞體驗計劃　囊括六堂藝術體驗課程惠及300中學生

社會 14:29 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

大灣區青年基金推藝術欣賞體驗計劃。（解青羽攝）

為培養青少年文化素養，加深年輕一代對文化藝術的認識，大灣區共同家園青年公益基金（下稱：大灣區青年基金）與德天社會企業攜手首次推出「藝術欣賞體驗計劃」，計劃囊括演藝欣賞、當代舞、芭蕾舞、音樂劇等六堂課，預計全港10間中學300名中學生受惠。

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此次計劃邀請到「戲劇之父」之稱的毛俊輝作為總顧問，及著名年輕指揮家林屴汧為藝術總監，並邀請到劇場藝術家胡寶秀、香港芭蕾舞蹈團、城市當代舞蹈團、香港話劇團、演戲家族和本地樂團等五大藝團參加。

毛俊輝表示，此次先導計劃是希望建立一套有系統的方式，傳授欣賞表演藝術的入門知識。課程將融入中華文化或本地文化元素的內容。計劃將於今年六、七月開展，參與的10間學校各有30名初中學生參加共6堂課，每堂約1.5小時，由資深藝術教育家及不同藝團負責，引導學生學懂欣賞表演。

計劃設有6堂的演藝體驗課，包括演藝欣賞入門，將由劇場藝術家胡寶秀主講；由城市當代舞團負責的「賞·識當代舞」工作坊，講解當代舞歷史發展並讓學生體驗基礎舞蹈動作的構成；由香港話劇團組織話劇堂，特別為同學介紹戲劇的不同元素，並由導師即場引導同學創作及演出。香港芭蕾舞團教導學生欣賞和體驗芭蕾，講解芭蕾舞歷史發展及教導芭蕾舞基本動作，學生將會完成一分鐘的簡單編舞。本地樂團（Ponte Orchestra）將會教導學生認識古典樂，並教學生用聲音形容情緒。演戲家族特別為此計劃設計全新的音樂劇鑑賞工作坊，通過展示道具、現場示範讓學生增加對古典樂的了解。同學完成6節體驗課後，將會走出學校，獲安排到劇場或音樂廳欣賞演出。

大灣區共同家園青年公益基金常務副主席及德天社會企業創辦人霍啟剛表示，此次作為先導計劃，目的是培養學生的藝術文化素養，激發對欣賞及參與藝術創作的興趣。未來將會視計劃的具體開展情況決定是否擴大計劃，惠及更多學生。

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記者：解青羽

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