【青年發展】青發會下月起設6行動小組　梁毓偉續任副主席

▲ 梁毓偉續任青發會副主席。（資料圖片）

政府宣布，再度委任立法會議員梁毓偉為青年發展委員會副主席，同時再度委任19名非官方委員，以及委任8名新非官方委員，任期於下月1日生效，為期2年。

為強化青發會跨局跨界別統籌角色，配合落實《青年發展藍圖》的工作，青發會自四月一日起將設立六個行動小組，分別是：（一）民族自豪感及國民身份認同行動小組；（二）青年探索行動小組；（三）凝聚青年行動小組；（四）青年發展基金和計劃行動小組；（五）青年全人發展行動小組；及（六）青年節行動小組。

六個小組成員除了包括青發會委員外，亦會邀請相關範疇的專家和持份者出任增補委員，連同相關政策局及部門官員，共同為落實《青年發展藍圖》內的各項措施出謀獻策。



政務司司長兼青發會主席陳國基表示，期待與新一屆青發會所有委員通力合作，全力落實政府去年年底推出的《青年發展藍圖》，培育廣大青年成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代。

由二○二三年四月一日起生效的青發會委員名單如下：



主席：政務司司長



副主席：梁毓偉



非官方委員

陳浩庭

陳博智

陳穎文

莊家彬

鍾穎瑤

范凱傑

何力治

郭永亮

藍家達

林琳

劉仲恒醫生

劉聖雪

李貞儀

李超宇

李貴霞

李雪兒

李騰駿

李中

伍軒正

彭穎生

蕭景威

曾安業

謝曉虹

謝嘉欣

謝海發

利哲宏博士

余皓媛



當然委員

商務及經濟發展局局長

文化體育及旅遊局局長

教育局局長

醫務衞生局局長

民政及青年事務局局長

房屋局局長

創新科技及工業局局長

勞工及福利局局長

保安局局長

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責任編輯：林曉君