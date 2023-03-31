【收穫滿滿】李家超：要在穩定和平環境下　全面拼發展、拼經濟、拼競爭力

▲ 特首李家超。（資料圖片）

特首李家超出席博鰲亞洲論壇後返港，他表示，三日行程令其深信香港現時走的方向是正確的，即香港要發展，但亦要確保有穩定、安全、和平的環境；要融入國家發展大局，亦要鞏固香港作為國際城市的地位，要全面拼經濟、拼發展、拼競爭力。

李家超今日下午抵港，他在機場見記者時表示，海南之行有4大收穫，他引述國務院總理李強的主旨發言表示，在全球面對不確定性之下，要增加確定性可面對挑戰，推廣發展，要和平穩定，增長動力，團結合作及人文交流。李家超表示，香港現時面對的最大機遇是國家發展和國家政策帶給香港的無限機遇，要實現十四五規劃給予香港的八大中心定位。

李家超續指，此行另一收穫是，有機會與國內外的領袖見面、交流，包括國資委主任，博鰲論壇理事長、前聯合國秘書長潘基文，以及亞洲基礎設施投資銀行行長等，「大家有幾好的交流」。另外兩個收穫是香港參加全球自由貿易區夥伴關係倡議，為香港帶來更多商機；有機會支持香港企業及年輕人走出去、謀發展。

有關近日平價旅遊團爭議，李家超表示，當局重視旅行團的管理，當出現新情況，相關監管部門及機構要與業界磋商，做好管理。他說，旅遊業是本港希望發展的行業，可創造就業職位，可帶來大的經濟效益，至於在推動旅遊業發展期間，不時出現的不同問題，要按實際情況處理，減少對地區的影響。

關愛隊方面，李家超表示，遴選關愛隊時有標準，第一是一定要愛國愛港，其次要有能力統籌和動員。指「其他猜想沒有實質證據。」

區議會選舉方面，李家超表示，正如火如荼進行工作，有最後構想會盡快公布。

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記者：林曉君