【一代巨星】張國榮逝世20周年　點解Leslie被尊稱為哥哥?

▲ 張國榮點解被叫哥哥?

哥哥張國榮（Leslie）已經離開了我們20年，但大眾對他的思念有增無減。哥哥傳奇的一生為我們帶來了不少的經典作品，好像《家有囍事》﹑《霸王別姬》﹑《阿飛正傳》等，時至今日依然百看不厭，《風繼續吹》一曲更是唱得撼動人心。今天，便讓我們一起回顧一下哥哥一些小秘密。

１.為何暱稱哥哥

張國榮為何被稱為「哥哥」，這有幾個講法，有說當年拍攝《白髮魔女傳》時，張國榮常對林青霞稱「姐姐你好靚」，林青霞也回應「哥哥，你都好靚。」自此其他人便跟著叫張國榮為哥哥。

另一個講法是，「哥哥」原為張國榮麻雀檯好友，劉嘉玲誤會以會是指張國榮，拍戲時就常常叫他做「哥哥」，張國榮覺得大家叫得順口也沒更正。

▲ 《白髮魔女傳》

２.毛舜筠分手亦是朋友

張國榮出道後，唯一承認的女朋友便是毛姐毛舜筠。二人因同時在「麗的」拍劇，又曾主持電台節目而日久生情。哥哥曾說過為何欣賞毛舜筠，是因他喜歡有點胖的女孩子。有指張國榮第一次送玫瑰花，便是給毛舜筠。二人更幾乎結婚，可惜最後毛姐沒答應。

哥哥與毛舜筠分手後仍是好朋友，有指張國榮決定演《家有囍事》的「女人型」常騷時，原定拍檔是吳君如，後來他向導演提議用毛舜筠演無雙表姐，覺得一定有火花，結果二人演出確十分精采，二人之後在《大富之家》再度合作演情侶。

▲ 《家有囍事》

３.曾被喝倒采

張國榮在1977年參加麗的電視（亞視前身）的亞洲業餘歌手大賽並奪冠而入行。

但哥哥的事業並非就此一帆風順，出道初期未為大眾留意，甚至他有次參加街坊會堂的演出時，向台下觀眾拋帽，觀眾竟然把帽扔回上台帶以噓聲喝倒采。

至1982年，他轉投無綫電視（歌星合約）及其旗下的華星唱片（唱片合約），推出專轟《風繼續吹》而人氣急升。在1984年推出唱片《Leslie》，憑當中主打歌《Monica》紅透，從此成為萬人迷的超級巨星，與譚詠麟、梅艷芳在80年華語流行樂壇鼎足三立。

4.張國榮本不叫Leslie

張國榮本名叫張發宗，在中學時已改名叫張國榮。

至於英文名Leslie，這也是人人皆知，但原來他小時侯的英文名不是Leslie，而是叫Bobbie。只因張國榮長大後很喜歡英國演員Leslie Howard，所以改英文名為Leslie。

5.主動爭取演《霸王別姬》

1992年，陳凱歌開拍《霸王別姬》，戲中京劇演員程蝶衣一角﹐一直未落實人選。有指張國榮非常渴望演出，更在當時為《號外》拍了輯京劇花旦造型封面照，導演陳凱歌對其美態感讚歎，決定由張國榮演出。

▲ 《霸王別姬》

可是後有傳國際影星尊龍自推薦演出，電影公司衡量海外市場，打算由尊龍飾演程蝶衣。

不過，尊龍之後卻又辭演，最終角色還是由張國榮演出，結果《霸王別姬》在康城影展奪金棕櫚大獎，也成為張國榮代表作之一。尊龍後來接拍同樣要反串演京劇花旦的電影《蝴蝶君》，但迴響就遠不及《霸王別姬》。

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6.為《阿飛正傳》減肥

張國榮對電影有夢想，90年退出樂壇，仍熱衷拍電影，哥哥慧眼看好當時只導演過《旺角卡門》一齣電影的王家衛，表示就算多辛苦都很想拍對方的戲，二人在半島酒店會面後一見如故，於是答應演出《阿飛正傳》。

王家衛指張國榮當時稍胖，於是哥哥就天天游水，減了16磅才開鏡。

王大導演拍戲出名嚴謹，有指《阿飛正傳》內張國榮跟張曼玉一幕親熱戲，NG了47次，破張國榮的NG紀錄。

張國榮曾表示《阿飛正傳》是他最好的電影，哥哥演出王家衛《東邪西毒》、《春光乍洩》後再沒合作，有指因哥哥對王家衛放任的拍攝方式略感不滿。不過無可容認，王家衛和張國榮留下作品，全可傳誦後世。

7.不是《胭脂扣》十二少首選

《胭脂扣》本來由唐基明執導、卡士原定秋官鄭少秋演主角十二少，而幫助苦命女鬼如花（梅艷芳飾）的袁永定、凌楚娟，則分別由劉德華及鍾楚紅飾演。至於如花一角，由始至終都屬意梅艷芳演繹。

可是劇本改動多次仍未能定稿，結果唐基明辭去導演一職，改由關錦鵬接手。

▲ 《胭脂扣》

開拍日期一拖再拖下，劉德華、鍾楚紅檔期無法遷就不能演出。

另外，當時沈殿霞懷孕，鄭少秋亦只好辭演。獨具慧眼的梅姐卻知如花是可發揮演技的好角色，堅持演出，並因秋官辭演，於是梅姐提出由好朋友張國榮演十二少。

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