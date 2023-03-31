  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 15:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事任命】政府委任新一屆電影發展局成員　張婉婷為電影發展局副主席

社會 14:45 2023/03/31

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

電影發展局副主席張婉婷。（資料圖片）

政府今日（31日）公布，委任王英偉為香港電影發展局主席和張婉婷為電影發展局副主席。政府亦公布再度委任和新委任的電影發展局成員。新一屆委員的任期為兩年，由2023年4月1日至2025年3月31日。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

電影發展局就電影業發展的政策和措施，包括提升港產片製作、人才培訓、開拓市場及拓展觀眾群，向文化體育及旅遊局局長提供意見。

電影發展局新一屆委員名單如下：

主席：王英偉
 
副主席：張婉婷
 
當然副主席：文化體育及旅遊局常任秘書長
 
委員：

  • 陳羅超
  • 張艾嘉
  • 馮海容＊
  • 林家棟
  • 林淑賢
  • 劉浩良
  • 劉健樂
  • 龐建貽＊
  • 鄧漢強
  • 鄧維弼＊
  • 曾慶宏＊
  • 徐寬＊
  • 黃培達
  • 黃宏達
  • 楊國樑＊
  • 楊偉誠博士＊
  • 嚴嘉念
  • 袁彥文＊

當然委員：香港貿易發展局總裁或其代表

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【火警】北角餐廳煮食時廚房爐頭過熱　引燃雜物起火
今日 14:16
【火警】北角餐廳煮食時廚房爐頭過熱　引燃雜物起火
【47人初選案】趙家賢稱本土派視民動為民主派「大台」　不想民動參與協調工作
今日 14:21
【47人初選案】趙家賢稱本土派視民動為民主派「大台」　不想民動參與協調工作
【風水文件】稱被風水師誤導簽借貸文件吸收福氣　商人入稟指風水師無權追600萬
今日 14:23
【風水文件】稱被風水師誤導簽借貸文件吸收福氣　商人入稟指風水師無權追600萬
【藝術欣賞】大灣區青年基金推藝術欣賞體驗計劃　囊括六堂藝術體驗課程惠及300中學生
今日 14:29
【藝術欣賞】大灣區青年基金推藝術欣賞體驗計劃　囊括六堂藝術體驗課程惠及300中學生

你可能感興趣

【火警】北角餐廳煮食時廚房爐頭過熱　引燃雜物起火
今日 14:16
【火警】北角餐廳煮食時廚房爐頭過熱　引燃雜物起火
【47人初選案】趙家賢稱本土派視民動為民主派「大台」　不想民動參與協調工作
今日 14:21
【47人初選案】趙家賢稱本土派視民動為民主派「大台」　不想民動參與協調工作
【風水文件】稱被風水師誤導簽借貸文件吸收福氣　商人入稟指風水師無權追600萬
今日 14:23
【風水文件】稱被風水師誤導簽借貸文件吸收福氣　商人入稟指風水師無權追600萬
文娛藝術 張婉婷 文化體育及旅遊局 香港貿易發展局 林家棟 王英偉 發展局 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
11:29 2023/03/30
【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
【夫妻之道】老公當全職爸爸7年拒回職場 高薪妻欲離婚聽1條件秒心死
18:23 2023/03/29
【夫妻之道】老公當全職爸爸7年拒回職場 高薪妻欲離婚聽1條件秒心死