【人事任命】政府委任新一屆電影發展局成員　張婉婷為電影發展局副主席

▲ 電影發展局副主席張婉婷。（資料圖片）

政府今日（31日）公布，委任王英偉為香港電影發展局主席和張婉婷為電影發展局副主席。政府亦公布再度委任和新委任的電影發展局成員。新一屆委員的任期為兩年，由2023年4月1日至2025年3月31日。

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電影發展局就電影業發展的政策和措施，包括提升港產片製作、人才培訓、開拓市場及拓展觀眾群，向文化體育及旅遊局局長提供意見。

電影發展局新一屆委員名單如下：

主席：王英偉



副主席：張婉婷



當然副主席：文化體育及旅遊局常任秘書長



委員：

陳羅超

張艾嘉

馮海容＊

林家棟

林淑賢

劉浩良

劉健樂

龐建貽＊

鄧漢強

鄧維弼＊

曾慶宏＊

徐寬＊

黃培達

黃宏達

楊國樑＊

楊偉誠博士＊

嚴嘉念

袁彥文＊

當然委員：香港貿易發展局總裁或其代表

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記者：黃穎津