【人事任命】政府委任新一屆電影發展局成員 張婉婷為電影發展局副主席
社會 14:45 2023/03/31
政府今日（31日）公布，委任王英偉為香港電影發展局主席和張婉婷為電影發展局副主席。政府亦公布再度委任和新委任的電影發展局成員。新一屆委員的任期為兩年，由2023年4月1日至2025年3月31日。
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電影發展局就電影業發展的政策和措施，包括提升港產片製作、人才培訓、開拓市場及拓展觀眾群，向文化體育及旅遊局局長提供意見。
電影發展局新一屆委員名單如下：
主席：王英偉
副主席：張婉婷
當然副主席：文化體育及旅遊局常任秘書長
委員：
- 陳羅超
- 張艾嘉
- 馮海容＊
- 林家棟
- 林淑賢
- 劉浩良
- 劉健樂
- 龐建貽＊
- 鄧漢強
- 鄧維弼＊
- 曾慶宏＊
- 徐寬＊
- 黃培達
- 黃宏達
- 楊國樑＊
- 楊偉誠博士＊
- 嚴嘉念
- 袁彥文＊
當然委員：香港貿易發展局總裁或其代表
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記者：黃穎津