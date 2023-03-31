【奪命𨋢】9歲男童遭𨋢門夾頭直衝上層　懸吊30分鐘始被發現重傷亡

▲ 男童遭升降機門夾頭重傷亡。（iStock圖片）

印度發生恐怖升降機殺人意外，一名9歲男童被升降機夾頭部直衝上3樓，懸吊長達30分鐘重傷死亡。

事發於3月24日在印度德里的維卡斯普里區，男童父親表示，當日任職清潔工的妻子搭升降機到樓上拿衣服洗，沒注意到兒子跟在後面，後來她返回店裡發現兒子失蹤，尋找多時才發現兒子懸空困在升降機內。

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住在3樓的目擊者表示，發現男童被困在升降機中，他和家人試圖把他拉出來不果，過了15分鐘才有專家趕到現場救人。當時男童已經重傷，最終送院搶救後不治。警方指，初步判斷事件是升降機故障，升降機門突然關上向樓上移動，令男童來不及離開，目前正對升降機進行檢查。

大樓物業管理人員表示，為維護住戶安全，每年都會定期維修檢查升降機，在事發半年前才完成檢查，事件仍待調查報告出爐。

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責任編輯︰王明芳