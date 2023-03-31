【亡父短訊】傳短訊向離世3年父訴苦　孝子獲回覆「爸也想你」背後有洋蔥

▲ 兒子收到亡父短訊頓時淚崩。（非當事人，iStock圖片）

面對摯親離世的傷痛，一句暖心安慰往往成為祝福。陝西西安有學生因考試失利，向已離世的父親手機號碼發送訊息，沒想到竟收到對方的溫暖回訊，著他「收拾好心情，繼續出發」，還說「爸爸也很想你」，令他十分感動。

據內地媒體報道，陝西西安的高先生近日收到一則陌生電話的短訊，是一名學生傳給爸爸的，學生提到自己在研究生考試中落選，連複選都沒進去，打算再好好考一年，又表示自己很想念爸爸，希望爸爸能托夢與他相見。

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高先生一開始覺得很奇怪，以為對方傳錯人，但重看內容後，認為這名學生應該是遇到困難，想把自己的苦悶說給爸爸聽，他猜測學生的爸爸已離世，所以才需要托夢相見。

高先生認為，這名學生應該非常需要力量，決定以爸爸的名義回訊，為對方打氣，

沒關係的孩子，你會在一次次失敗中成長，並成為最好的自己，收拾好心情，繼續出發，讓你的青春沒有遺憾，我相信我的孩子是最棒的，爸爸也很想你！

事後得知，這名學生的爸爸已經離世3年，手機號碼也被電訊公司回收再用，學生並不知道手機號碼有了新主人，因此才會繼續傳短訊。學生亦表示，最初收到訊息感到吃驚，後來感受到高先生的好意，頓時感動流淚。他表示，能再次收到「爸爸」的回訊，已經很滿足，以後也不會再傳訊打擾高先生。

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責任編輯︰王明芳