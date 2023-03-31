【自力更生】雯雯突然發文大呻撐唔住　疑壓力爆煲關Steven事？

▲ 雯雯又咩事？

張致恒（Steven）的太太區燕雯（雯雯）早前承認正單方面計劃離婚，鬧爆Steven冇畀錢屋企，甚至連兒子返學的車錢都沒有，決定獨力照顧三位小朋友，似乎決心要與Steven分開。

【離婚KOL】張致恒負債纍纍遭連環追數 雯雯叫Steven債主別騷擾：我都幫你唔到！

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雯雯與Steven多次鬧離婚

言猶在耳，雯雯之後在社交網晒出Steven身影，見他們一家人去保齡球場碌齡，樂也融融，疑似再度和好如初，二人關係真的看到網民都覺得煩！

由於Steven欠債纍纍，沒有錢還債，近日有Steven的債主多次找雯雯追還債務，令雯雯感到煩惱並叫債主別再騷擾她，又警告債主：「如果你騷擾我屋企，我真係會同你死過，我乜嘢都唔驚，我依家只係得命一條！」

▲ 雯雯同Steven多次鬧離婚。

雯雯壓力爆煲?

而Steven現正在內地登台努力搵銀還債，今日（3月）雯雯在社交網發文大呻「撐唔住！」疑似壓力爆煲，令網民擔心！

昨日 （3月31日）她曾透露兒子病倒，情況已維持了一個星期：「屋企有小朋友就係會連住病...已經差唔多維持左成個星期，朗朗晚晚咳到瞓唔到，牧牧一到夜晚就發燒，寶寶暫時守得住。」有網民就祝她兒子早日康復！

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