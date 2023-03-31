【醫療券】下月17日起港大深圳醫院華為社康中心可使用醫療券 　

▲ (深圳市衞健委)

醫衞局今日（31日）公布，由4月17日開始，合資格的香港長者可以使用醫療券支付香港大學深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心門診醫療護理服務的費用。華為社康中心為港大深圳醫院的外設醫療機構，新安排將有助於深圳居住的香港長者更便利地使用當地的門診服務。

為便利居於深圳或鄰近地區的合資格香港長者，政府自2015年起推行香港大學深圳醫院試點計劃，並於2019年6月將該試點計劃恆常化，讓長者使用醫療券支付港大深圳醫院指定的門診醫療護理服務費用，包括預防護理、治療和復康服務。



由4月17日起，長者醫療券香港大學深圳醫院計劃的使用範圍將進一步擴展至該院外設的華為社康中心，為居於深圳的合資格香港長者提供多一個可使用醫療券的服務點，便利他們在當地接受相關醫療服務。

合資格的香港長者無須預先登記、領取或攜帶醫療券。他們只需親身前往華為社康中心，並出示有效的香港身份證或《豁免登記證明書》，便可使用醫療券支付當日在指定科室/健康服務中心接受門診服務的費用。

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責任編輯：陳展棋



