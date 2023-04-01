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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【超市情報】惠康百佳本周優惠　焦點：惠康今日買$150有九折

社會 08:00 2023/04/01

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（惠康圖片）

惠康、萬寧及7-Eleven本周優惠，焦點是yuU推出限時優惠，4月1日買滿$150即享九折，會員須開app領取優惠券。

    點擊圖片放大
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惠康還推出多款「旋風激抵優惠」，部分僅快閃數天推出，包括$49一桶指定口味的家庭裝Häagen-Dazs雪糕。

還有以下各款優惠：

  • 買4支高露潔全效專業單支裝牙膏，即送總值$178.8禮品
  • 任選常溫奶/淡奶丶煉奶/即沖咖啡2件，照價9折，快閃3日
  • 買1套李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送$43豐富禮品
  • 買任何產品滿$100，可加$55換士多啤梨禮盒
  • 買任何產品滿$100，可加$30換梅林牌回鍋肉3罐裝，快閃3日
  • 激抵價$22購買CW/ 好時麻糬朱古力曲奇

至於百佳也有推出多款「精明眼優惠」：

    點擊圖片放大
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百佳焦點優惠：

  • ​​藍莓125克 $22.9/2盒
  • 金御膳A級泰國茉莉香米8公斤裝$89.9，送營多撈麵5包
  • 農夫中國冰鮮包裝豬肉買2包9折 (新鮮豬肉/贈品/換購品除外)

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責任編輯：吳卓峰

著數優惠 餐廳情報 惠康 7－Eleven 超市 咖啡 雪糕 朱古力

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