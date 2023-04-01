【超市情報】惠康百佳本周優惠　焦點：惠康今日買$150有九折

▲ （惠康圖片）

惠康、萬寧及7-Eleven本周優惠，焦點是yuU推出限時優惠，4月1日買滿$150即享九折，會員須開app領取優惠券。

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惠康還推出多款「旋風激抵優惠」，部分僅快閃數天推出，包括$49一桶指定口味的家庭裝Häagen-Dazs雪糕。

還有以下各款優惠：

買4支高露潔全效專業單支裝牙膏，即送總值$178.8禮品

任選常溫奶/淡奶丶煉奶/即沖咖啡2件，照價9折，快閃3日

買1套李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送$43豐富禮品

買任何產品滿$100，可加$55換士多啤梨禮盒

買任何產品滿$100，可加$30換梅林牌回鍋肉3罐裝，快閃3日

激抵價$22購買CW/ 好時麻糬朱古力曲奇

至於百佳也有推出多款「精明眼優惠」：

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百佳焦點優惠：

​​藍莓125克 $22.9/2盒

金御膳A級泰國茉莉香米8公斤裝$89.9，送營多撈麵5包

農夫中國冰鮮包裝豬肉買2包9折 (新鮮豬肉/贈品/換購品除外)

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責任編輯：吳卓峰