【升中派位】中一統一派位填表3大關鍵　升學專家：策略錯誤恨錯難返

▲ 升學專家分享中一統一派位填表策略。

中一自行分配學位結果今日（31日）揭盅，最終當然有人歡喜有人愁，不過即使未取得正取生資格，爸媽也不用太失落，還有在4月中旬至5月初的大抽獎機會。TOPick早前邀請本地升學專家講解升中派位填表攻略，助家長選校更得心應手。

根據教育局資料，參加統一派位的學生及家長，須將填妥的電子或紙本選校表格，交回其子女就讀的小學，以便校方在5月5日或之前送往教育局辦理結果，有關結果將於7月11日公布。

智研教育中心創辦人郭文浚指出，若在自行派位階段獲得兩間或其中一間學校通知為正取生，毋須參加統一派位；但若沒有收到通知，亦不打算入讀直資中學，則須參加統一派位。

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乙部揀唔落手可漏空?

教育局會按學生所屬的派位組別（Banding）依次分配學位。統一派位「甲部」不受校網影響，最多選填3所中學。郭sir建議，甲部第一間中學可填校網外最心儀中學，甲二、三則可填校網內最心儀中學，如校網外沒有心儀學校，則可全揀校網內學校。除了考慮學校是否心儀之選，亦要考慮學生本身的Banding，例如Band 3學生報讀Band 1學校，基本上較難獲得取錄。

而乙部方面，只能在所屬校網選擇，最多30間中學。郭sir提及，過往有很多家長問過，校網內沒有這麼多選擇，又或「揀唔落手」，只心儀其中某幾間中學，是否可漏空其他呢？郭sir建議，乙部應該盡填，因若子女隨機號碼較後，無法獲派選報的中學，系統就會隨機分派至有剩餘學位的學校，後果往往是「出乎意料地差」。

首三志願盡填心儀校？

「大抽獎」的機制是先抽所有學生的第一志願，若第一志願已經滿額，才會跌落第二志願，如此類推。郭sir指出，若子女最終獲派第10志願，有機會是家長高估了子女Banding而選了不適合的學校，又或策略錯誤，如把熱門學校填在第二志願，而其他人填在第一志願，自然無法獲派學位。郭sir提醒，家長可向學校老師查詢子女的Banding，校方基本上可提供準確的數據，助家長配對適合中學。

移民潮下可越級挑戰？

近年受移民潮影響，教育局都出現「音樂椅效應」，若家長心儀的中學高於子女Banding，是否可以「越級」挑戰？郭sir認為，選校配對是十分重要，家長應按照子女的能力、需要和偏好，考慮子女能力是否達到、學校資源及配套是否適合子女的學習需要等，而不是按家長個人喜好選校。過往曾有Band 2學生成功獲派Band 1英中，但最終因成績不達標要留級，自信心低落，最後更須轉校，

是否升Banding就等於人生勝利組？返學最緊要開心，讀得開心，成績相對都一定有改善。

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記者：林愛娜