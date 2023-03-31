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【日本研究】每周1至2天行8000步　死亡風險可降近15%

健康 16:19 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有日本研究發現，每周1至2天行8000步，死亡風險可降近15%。（iStock圖片）

適量運動可促進身體健康。日本京都大學一個最新研究發現，每周1至2天行走8,000步或以上，便可減低死亡風險約15%。研究人員表示，即使無法確保每天都抽取時間做運動，只在周末運動幾天，亦有望維持健康。

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活得健康啲
【活得健康啲】幽門螺旋菌嚴重可致胃癌　居家自我檢測準確率達98%

據《共同社》報道，日本京都大學的研究團隊分析2005至2006年美國3,000多名20歲以上男女的數據，發現男性平均每天步數約為6,700步，女性約為5,800步。

研究結果顯示，與每周沒有1天走8,000步以上人士相比，每周1至2天單日行走8,000步以上人士，10年後死亡率降低14.9%；而每周步行3至7天人士死亡率則下降16.5%。

過去已有研究顯示，每天步行8,000步以上有助降低死亡率，但未知每周需要步行多少天才能產生效果。而是次研究指出，即使人們無法確保每天做運動，只要周末抽取時間運動，仍有望保持健康。

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責任編輯：羅嘉欣

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