【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？

▲ Mandy Lieu現已跟四名子女移居英國。

現年48歲的太陽城集團創辦人周焯華，被控創立及領導犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名，今天（1月18日）在澳門初級法院宣判。他被判創立及領導犯罪集團等罪成，至於洗黑錢罪不成立，多項罪名合共判監18年。

周焯華自2014年背妻與混血模特兒Mandy Lieu展不倫戀，傳獲3億「掟煲費」的Mandy現已跟四名子女移居英國，Mandy偶爾會更新其個人網誌，也令其近照曝光！

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Mandy素顏示人

現年38歲的Mandy在英國漢普郡（Hampshire）以2800萬英鎊（約2億8千萬港元）購入佔地370多萬平方米的Ewhurst莊園，有心發展農場業務的她將莊園打造成生產高品質有機食品的農場。

在日前，Mandy在網誌提到馬來西亞駐英國領事館的人員與團隊、60名小學生一同去參觀其莊園，素顏示人的Mandy與眾人開心合照，身型依然纖瘦得不太像4孩之母。

不過，有網民關注Mandy Lieu髮線嚴後移的情況，似乎真的要好好注意身體。

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曾被指老態盡現

在2020年，Mandy當時的近照曝光，她被網民指她臉上未有做足保養功夫，跟以前形成很大對比。

而Mandy臉上的乾紋和魚尾紋盡顯眼前，狀態不復當年，更有網民表示認不出她。

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曾被去「最強小三」

洗米華於2014年背妻跟混血模特兒Mandy Lieu（劉碧麗）展不倫戀，女方為男方充當人肉沙發的網上圖片，成為全城熱話。同年，Mandy斥資逾9,132萬元購入西半山豪宅「珒然」單位及一個車位，被視為二人的愛巢。

翌年底「世紀一拖」公開認愛後，Mandy為對方誕下3女1子定居英國倫敦。

▲ Mandy老態盡現？

有指Heidi曾心灰意冷，兩度向洗米華提出離婚，但最終丈夫努力箍煲。

在2019年傳洗米華向Mandy豪掟3億「分手費」，Mandy形容與對方分手後仍是一家人。在洗米華被捕兩周前，Mandy抵押市值1.2億的「珒然」，有指為洗米華還債。

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