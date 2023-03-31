【閱讀習慣】爆疫後7個公共電子書館藏使用量飆升逾2倍　電子書預約數以年計

▲ 申訴專員趙慧賢。（資料圖片）

申訴專員趙慧賢今日（31日）宣布完成一項有關康樂及文化事務署公共圖書館電子書借閱服務的主動調查，並向康文署提出共6項建議。

截至今年1月底，康文署轄下香港公共圖書館共有14個電子書館藏，提供逾49萬本中、英文電子書（包括有聲電子書），涵蓋消閒讀物、親子童書、藝術、文學小說、資訊科技、商業經濟，以及生活百科等類別。

申訴專員公署的調查發現，在新冠疫情爆發後，香港公共圖書館其中7個電子書館藏在2020年的總使用量較2019年大幅飆升逾250%，個別電子書的預約輪候人數持續高企，輪候時間更以月甚至年計，反映部分熱門電子書供求失衡。此外，公署亦發現康文署在電子書借閱期及掌握讀者需求方面可更臻完善，以確保資源用得其所，並提升公共圖書館的服務質素。

趙慧賢表示，在公署展開初步查訊後，康文署因應公署的意見及觀察改進香港公共圖書館的電子書借閱服務，公署對該署的積極態度予以肯定。公署理解，疫情穩定且社會各方面開始復常後，市民對借閱電子書的需求不會繼續急速上升。然而，考慮到電子閱讀乃大勢所趨，公署認為，康文署應重視其電子書館藏相關的工作，持續提升公共圖書館電子書借閱服務，以推動香港的閱讀風氣。

公署在調查報告向康文署提出了6項建議，包括：

持續檢視情況並考慮可否延長電子書的借閱期，確保讀者有合理時間閱讀電子書；

加強現有機制，有系統地恆常檢視各電子書館藏及電子書使用量及借閱情況，例如輪候預約的讀者人數，以及預計輪候時間；

持續監察公共圖書館採購電子書的工作，確保擬揀選入藏的電子書須經館藏發展會議審批；

持續檢視採購電子書的安排，根據熱門電子書的使用及輪候情況積極考慮購置更多額外複本及／或新版本；

日後進行讀者意見問卷調查時，為電子書服務制訂針對性的題目，以便公共圖書館可藉該調查更具體掌握讀者對電子書服務的意見；及

善用香港公共圖書館的網頁及社交媒體帳戶推廣電子書目，例如提供其他外語電子書、10大最高使用量電子書、熱門電子書新版本，以及適用的電子書閱讀器的相關資訊。

康文署大致接納公署提出的改善建議。

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記者：黃穎津