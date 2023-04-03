【驚人秘密】驗DNA揭親嫲嫲不知情當第三者45年　孫女自責搞散頭家：可以時光倒流嗎？

▲ 英國一名女子到網上論壇投稿，聲稱貪有趣試玩DNA檢測包後意外揭發爺爺一直都有另一頭住家，而自己的奶奶竟然是第三者。

有些事，可能只適合收藏在心底深深處一輩子，叫秘密。英國一名女子到網上論壇投稿，聲稱貪有趣試玩DNA檢測包後意外揭發爺爺一直都有另一頭住家，而自己的奶奶竟然是第三者。現在整家人都落入愁雲慘霧之中，奶奶更崩潰不已，令女子十分後悔自己的貪玩，希望一切可以重頭再來，令人唏噓。

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綜合外媒報導，該女子眼見最近流行玩DNA檢測試劑，本著湊熱鬧的心買了一盒家庭裝試玩。豈料，結果出來後，讓她發現原來還有一堆她從不認識的「家人」。

驚人的真相背後，包藏著她67歲爺爺的一個45年的秘密。女子透露，雖然她的爺爺和奶奶有舉辦過婚禮，但是他們並沒有註冊，

我的爺爺原來早已和另一名女人註冊結婚，而這人不是我的奶奶。

女子憶起爺爺多年來經常到外地出差，現在知道真相後，才恍然大悟他是透過這樣的方式去「維繫」他的兩個家庭，

在那個家庭，他有一個太太﹑一群子女及子孫，我不明白這些年他究竟是怎樣隱瞞的。

除了女子難以面對她的爺爺是一個過著雙重身份的人，她更心痛地表示，她的奶奶知道後徹底地崩潰了，

他們已經『結婚』45年，但現在才發現一切都不是真的﹑彷如夢一般。

不過，對比起責難爺爺，女子更多的是自責，

現在我的家庭摧毀了，他的另一個家庭也是。我希望可以時光倒流，阻止自己做那個愚蠢的測試。

可惜，這個世界沒有「後悔藥」或時光機，女子在文末更語重心長地警告世人，「有些事，適合一輩子地藏起來。」

雖然女子對於不慎地引爆炸彈感到十分內疚，但普遍的網友卻認為她這是因禍得福之舉，「你嫲嫲有時間保護自己及請一位律師。對不起你爺爺是條蛇（意指陰險的人）。」﹑「這是其他人的謊言而造成的損害，你不需要為此負責。這是一個巨大的謊言。」﹑「襯你爺爺還在生時，可以讓你嫲嫲請一個律師保護她的權益。為什麼要等到她無家可歸時，才讓她知道她得到的遺產是一個45年謊言而產生的怨恨。」

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責任編輯︰王明芳