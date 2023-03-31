【加快建屋】房署展示首座組裝合成公屋模擬單位　預計第四季開始組裝

▲ 房署展示首座組裝合成公屋模擬單位，預計第四季開始組裝。（陳國峰攝）

房署今（31日）展示「東涌第99區公營房屋發展項目」第五座以「組裝合成」（MIC）建築法建造的3個模擬搭建單位，單位內的油漆及廚房廁所的裝修等均在惠州工廠完成，再運至地盤合成搭建。助理署長（發展及採購）梁洪偉指，一般以MIC方式建造的項目，成本會較傳統方式貴逾10%，惟預計是次建築期3個月便能完成，會在今年第四季組裝，預期整個東涌99項目2025年完成。

東涌99第五座是香港首批採用混凝土「組裝合成」建築法的項目。梁洪偉指，以此項目為試點是由於其包含4種間隔，希望測試每種戶型的拼合、可建性及效率等，以優化其建築設計和組裝細節。此外，房署亦搭建以「機電裝備合成法」建造的模擬機電房，同會試驗該技術在項目中的應用。

房署是次展示的模擬單位有三種戶型，包括1至2人單位、2至3人單位及3至4人單位，所有單位內的門、窗、油漆，以及廁所及廚房內的牆磚、鏡子、洗手盤、馬桶和水龍頭均在惠州工廠預製，運至香港後只需組裝。梁洪偉表示，房署已租用東涌16A區，降存放運抵石屎箱，預計首批石屎箱會在第四季運抵及組裝。

他提到，以MIC方式建造的項目會較傳統方式貴10%，但建造每一樓層的時間有望節省20%，預計建築期3個月便可完成，認為仍然值得，希望日後透過大規模生產組裝箱降低成本。

他又指，是次東涌99第五座署方以MIC1.0建築法建造，石屎箱運抵後仍需在側面紮鐵，不過署方已研究出MIC2.0，望今年內推進，屆時只需在在箱頂「穿鐵」便可，建造每層單位的時間可由現時6個工作天減至5個工作天。

運房局局長何永賢表示，未來10年會興建30萬個單位，組裝合成可減少人手需求及達至低碳建築，是清晰的方向，舉例以MIC方式興建的百勝角消防處地盤人手較傳統方式減少一半，興建所產生的廢料也減少53%，相當於載滿3至4個50米標準泳池，同時電費亦減少68%，即約120萬電費。

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記者：黃小冰