【低成本婚禮】新人結婚慳到盡以殯儀館名義租車　港男做兄弟兼司儀收$140利是

▲ 有新人結婚慳到盡，以殯儀館名義租車，兄弟兼司儀僅收$140利是。

結婚是開心事，搞婚禮擺酒也是想與親朋分享喜悅，避免因婚事與人鬧得不快。一名港男日前在社交平台，不滿朋友結婚的種種安排，包括新人以殯儀館名義租車、要兄弟瞓酒店浴缸，而身兼兄弟及司儀僅收對方$140利是，真是慳到盡。

收超低友情價利是

該名港男於IG Story發文表達不滿，他指朋友結婚當日行程混亂，「一時話一齊坐車去筲箕灣然後再返寶林」、「一時話寶琳酒樓食」，最後他們買外賣醫肚。新人當兄弟是搬運工人，他大呻「咩都我哋搬……落緊雨又唔肯幫我哋擔遮」。

港男指女家從事有關殯儀業的生意，應該熟悉利是、人情公價，但他竟然收到超低友情價利是，令他大感愕然︰

女家俾$20，男家俾$100，作為司儀嘅我，女家再送多$20俾我。完美地形容「節儉」兩個字型，個宵夜仲要我倒貼$100出嚟啊！

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用殯儀館名義租旅遊巴

更過份的是，新人不租花車，租旅遊巴就用殯儀館名義，港男被司機問「究竟呢單係紅事定白事」，他覺得認真大吉利是。他批新人庹縮，別人結婚花費40、50萬，而他們就是這些慳招將使費縮減至20萬。他揶揄對方︰

不如索性喺老本行嗰度搞婚禮咪算囉，又新穎又平，實有折㗎喎！

港男認為朋友沒誠意，連結婚請帖也是他們到婚宴會場才給他們。此外，朋友之前曾說開一間酒店房，讓他們睡一晚，以便結婚當日早起，但最終只訂了兩間房雙人床，單身港男只能瞓浴缸。他批評朋友︰

仲以為我哋收晒你錢，就要做到成隻狗咁嘅樣任勞任怨。

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責任編輯︰王明芳