  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 18:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高官外訪】孫東拜訪廣東省副省長王曦　商粵港創科合作

政治 17:25 2023/03/31

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

孫東拜訪廣東省副省長王曦（右）。（政府新聞處圖片）

創新科技及工業局局長孫東教授今日繼續訪問廣州，下午回港。在廣州期間，孫東拜訪了廣東省副省長王曦，就深化粵港創新科技方面合作交換意見。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

孫東亦與廣東省科學技術廳黨組書記龔國平和廳長王月琴會面，感謝廣東省政府多年來大力支持香港的創科發展。他指出，粵港雙方剛於今個月簽署了《粵港科技創新交流合作協議》，期待兩地推進加快落實《協議》，進一步深化在多個範疇的科技創新交流合作，強化產學研創新協同，並推進粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。

另外，孫東一行亦前往南沙資訊科技園考察，視察資訊科技園的全貌和了解其最新發展。他又到園內的香港科技大學霍英東研究院參觀，調研穗港科技創新合作的有關情況，了解該研究院致力於粵港合作下的應用科技研發與成果轉化的工作。

孫東亦到香港科技大學（廣州）考察，校長倪明選向他介紹大學的校園建設和辦學情況，以及學校的多個創新科研項目。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【高官外訪】張國鈞訪歐洲四國　介紹香港法律制度和法治情況
16:56 2023/03/03
【高官外訪】張國鈞訪歐洲四國　介紹香港法律制度和法治情況
【高官外訪】張國鈞晤聯合國貿法委秘書長　落實11月在港舉行亞太司法會議
22:06 2023/03/08
【高官外訪】張國鈞晤聯合國貿法委秘書長　落實11月在港舉行亞太司法會議
【高官外訪】陳茂波周日訪星馬　楊潤雄下周一啟程赴荷蘭
17:00 2023/03/24
【高官外訪】陳茂波周日訪星馬　楊潤雄下周一啟程赴荷蘭

你可能感興趣

【高官外訪】張國鈞訪歐洲四國　介紹香港法律制度和法治情況
16:56 2023/03/03
【高官外訪】張國鈞訪歐洲四國　介紹香港法律制度和法治情況
【高官外訪】張國鈞晤聯合國貿法委秘書長　落實11月在港舉行亞太司法會議
22:06 2023/03/08
【高官外訪】張國鈞晤聯合國貿法委秘書長　落實11月在港舉行亞太司法會議
【高官外訪】陳茂波周日訪星馬　楊潤雄下周一啟程赴荷蘭
17:00 2023/03/24
【高官外訪】陳茂波周日訪星馬　楊潤雄下周一啟程赴荷蘭
科技產品 創新科技及工業局 孫東 大學 大灣區 科研 廣州 香港 廣東省 創新科技及應用

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
11:29 2023/03/30
【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
【晶女郎】蕭若元揭晶女郎曾派帽　蕭生讚王晶：佢係好照顧啲女人
17:01 2023/03/30
【晶女郎】蕭若元揭晶女郎曾派帽　蕭生讚王晶：佢係好照顧啲女人