【高官外訪】孫東拜訪廣東省副省長王曦　商粵港創科合作

▲ 孫東拜訪廣東省副省長王曦（右）。（政府新聞處圖片）

創新科技及工業局局長孫東教授今日繼續訪問廣州，下午回港。在廣州期間，孫東拜訪了廣東省副省長王曦，就深化粵港創新科技方面合作交換意見。

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孫東亦與廣東省科學技術廳黨組書記龔國平和廳長王月琴會面，感謝廣東省政府多年來大力支持香港的創科發展。他指出，粵港雙方剛於今個月簽署了《粵港科技創新交流合作協議》，期待兩地推進加快落實《協議》，進一步深化在多個範疇的科技創新交流合作，強化產學研創新協同，並推進粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。

另外，孫東一行亦前往南沙資訊科技園考察，視察資訊科技園的全貌和了解其最新發展。他又到園內的香港科技大學霍英東研究院參觀，調研穗港科技創新合作的有關情況，了解該研究院致力於粵港合作下的應用科技研發與成果轉化的工作。



孫東亦到香港科技大學（廣州）考察，校長倪明選向他介紹大學的校園建設和辦學情況，以及學校的多個創新科研項目。

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責任編輯：林曉君