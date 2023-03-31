【追款勝訴】稱借出4285萬予華懋慈善基金打遺產官司　商人追討基會獲判勝訴

▲ 商人林義雄早前向華懋慈善基金追討逾4,285萬元，今獲判勝訴。資料圖片

華懋慈善基金早年就已故華懋集團主席龔如心遺產，與商人陳振聰展開訴訟，其間被指曾1名商人借貸4,285萬，商人早前入稟向基金追討欠款，案件早前於高等法院開審，法官今(31日)頒下判詞，裁定商人勝訴。基金須向原告歸還本金4,285萬，利息則年息48%計算，基金須支付訟費。

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原告林義雄，答辯人華懋慈善基金有限公司。

原告早前於庭上作供稱，2009年1月至2月間，經已故政協常委徐展堂介紹與龔仁心會面，並於2009年達成口頭協議，由原告向答辯人借貸4,000萬至5,000萬元。

原告同意首筆款項2,000萬元由他出資交給答辯人，餘款分8筆款項從其他合作夥伴籌集後匯款予答辯人。原告指入帳後，會向龔仁心確認，對方亦表示已收款。

龔仁心早前作供則指，基金曾出現赤字及一度沒有捐款，及至2009年因需要款項與陳振聰展開遺產訴訟，遂開始籌集款項，但從沒想過向銀行借貸。龔仁心供稱，與原告是多年好友，是對方自願捐出2,000萬，他從沒有「開口提借貸或捐款」，亦忘記有否向說多謝，龔強調「朋友間唔需要講咁多」。

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記者：林育慧