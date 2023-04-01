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【ChatGPT】AI不可怕善用可成最佳輔助學習工具　滙基校長：善用或濫用都在乎人

教育 12:06 2023/04/01

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

科技發明旨在改善人類生活，善用或濫用都在乎人。

近月教育界熱門話題之一，肯定是人工智能對學與教帶來的衝擊。有大學拒絕學生使用生成式人工智能完成作業，並視之為抄襲；另外卻有大學教授鼓勵使用人工智能輔助學習，並給予「加分」獎勵。生成式人工智能的普及，肯定對學習和生活帶來影響；老師、學生、家長該如何看待，是值得探討的課題。

最新影片推介︰

「科技發展一日千里」已經不是掛在嘴邊的口號，而是眼前的事實。回想上世紀計算機 (Calculator) 普及之時，有些老師並不主張學生使用，擔心他們過份依賴計算機，失去運算能力；當維基百科 (Wikipedia) 資料可信手拈來的時候，老師又怕學生搬字過紙、不假思索。年月過去，今天相信沒有老師教導學生運用「四位對數表（Four-figure tables）」計算三角函數；也沒有老師提供整套百科全書給學生查考資料，這些以往合用的教學工具都被新工具取代了。

作為專業老師，我們不必抗拒新科技的出現，因這是我們學生將來所面對的世界。反之我們要思考在人工智能普及下，課堂學習該有甚麼變化，如何利用科技提升課前預習和課後鞏固，以達至更佳學習效果？如何設計課業評估，能更準確地得知學生的學習情況？家長也應支持學校作多方面嘗試，找出新科技促進學生學習的方向，並包容在過程中可能出現的問題，甚或可能產生評分不公平的情況。學生在運用生成式人工智能輔助學習時，必須反覆查證資料的準確性；或利用人工智能工具完成基本工作，以騰出空間做更深入的分析研究。

科技發明旨在改善人類生活，善用或濫用都在乎人。我們無法阻擋科技的巨輪前進，卻可引導它朝著美善的一方邁進。

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撰文 : 鄭建德 滙基書院（東九龍）校長

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