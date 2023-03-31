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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【消費券$5000】4月有得拎第一期　即睇領取方法及日期

社會 16:36 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

2023年度消費券將於本月發放。(資料圖片)

2023年度消費券將於本月發放，共5,000元的金額分2期發放，第一期3,000元、第二期2000元。領取消費券的電子支付工具為八達通、AlipayHK、BoC Pay、PayMe、Tap&Go拍住賞及WeChat Pay HK。

2023年4月16日將發放第一期3000元消費券，值得留意領取第一期消費券不可轉會。已成功登記2022年消費券計劃的市民，會在4月16日透過其已登記的儲值支付工具帳戶直接獲發消費券。

有關市民亦會在消費券發放當日收到手機短訊或應用程式推送通知。市民毋須再次登記。以八達通領取消費券的市民，需於6月30日前累積滿3,000元合資格消費，即可最快於7月16日領取第二期2,000元消費券。

若市民忘記在2022年消費券計劃中使用哪個帳戶登記，可於指定網站（按此），輸入身分證號碼、用以登記消費券計劃的聯絡電話號碼最後4位數字，以及登記參考編號作查詢。

領取八達通消費券四大途徑

  • 設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭、公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的拍卡機
  • 7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場（包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店
  • 八達通手機App（須具有NFC功能、iOS 13以下的手機除外）
  • 八達通服務站

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