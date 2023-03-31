【廉政學院】廉署首辦一連兩天 「銀行管理人員反貪專業課程」　提升銀行反貪能力及企業管治

▲ 左起：立法會議員陳振英、防止貪污處處長利逸修、廉政公署香港商業道德發展中心總幹事樓國媚。(馮漢柱攝)

廉政公署正構建「香港國際廉政學院」，計劃向欲公、私營機構持續提供反貪訓練課程。廉署於昨日(30日)及今日(31日)，一連兩天舉辦 「銀行管理人員反貪專業課程」，是首個銀行業的深度反貪專業證書課程，也是學院的第一個先導課程，是個重要的里程碑。

銀行業參與的情況非常踴躍，所有本地註冊銀行及四大國家銀行派員參加這次課程。派來參與課程的32名人員，包括合規部門、審計部門、亦有負責制定、監督、執行企業內部控制的部門高級管理人員，正是最適合這個課程的對象，可以將課堂實戰研習經驗帶回工作崗位，提升銀行反貪能力及企業管治。

課程由廉署3個部門（即防貪處、執行處及社區關係處）一併編制及提供，將廉署行之有效的三管齊下反貪策略，應用至銀行業的反貪工作。

由反貪機構直接提供培訓課程，其內容直接來自廉署破獲的真實個案，再經三個部門專業分析，除了防貪攻略，亦包括執行處傳授如何洞察貪污行為（迹象和警號），如何處理懷疑貪污，及證實有效的防控措施。可說是全面的「實戰」培訓課程。

金融界立法會議員陳振英表示，今次課程與一貫業界的防貪講座不同，特別是由廉署的執法人員親身講解個案，能讓業界對防貪管治有清晰見解，課程有助銀行業提高公信力及聲譽，有助香港鞏固世界領先的國際金融中心地位。

香港商業道德發展中心總幹事樓國媚指出，廉署希望做到全覆蓋、多元化及全接觸，3方面推動銀行業誠信管理，會向前線從業員網上自學培訓動畫及派發小冊子，提醒客戶及前線人員。

課程邀請到香港金融管理局、及香港金融發展局的重量級人士擔任專題嘉賓講者，分享如何有效管理銀行業貪污風險、建立誠信文化。包括香港金融管理局助理總裁（銀行操守）歐毓麟、香港金融發展局總監及政策研究主管董一岳。

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記者：蘇文軒