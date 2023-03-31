【蚊蟲叮咬】天氣潮濕蚊蠓為患　專家教3大重點區分防治

▲ 潮濕天蚊蠓為患，專家教3重點區分防治。

春夏潮濕季節，為大地帶來蚊患。日前有將軍澳居民指出，當地的足球訓練中心蚊蠓為患，早年已有不少市民路經「中招」，但情況仍愈趨嚴重，令人十分困擾。

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有將軍澳居民在Facebook「將軍澳主場」發文，表示將軍澳足球訓練中心自2019年啟用以來，就一直有經過附近海濱單車徑、行人徑的市民投訴被蠓叮咬，大多數集中在足球中心外圍100米內。

至於成因，樓主回憶，足球場在2019至2020年期間，每到凌晨就會灑水淋草地，灑水時間約1小時，灑出的水更飛出海濱，弄濕整條單車徑和行人徑。不僅如此，此地更常常在傍晚灑過水後，不到12小時又在凌晨時分灑水。而由2020年至今，該場所範圍就出現大量蚊蠓，被質疑是足球場過度灑水，導致該地長期潮濕，使蚊蠓為患。

樓主還指出，食環署自2022年起，僅放置了計算蚊患指數的蜏蚊器在海濱沿途，但源頭實際上應是足球訓練中心。且根據被咬市民出沒地點，再比較蚊及蠓的活動範圍，相信成患的是只會在滋生地點半徑150米內範圍內活動的「蠓」，因此放置誘蚊器也不恰當。如今夏季將至，市民再次要求當局重視將軍澳足球訓練中心的蠓患問題。

實際上，當地的蠓患問題曾在2021年時被媒體追蹤報道。當時，有港媽在網上表示自己帶孩子到將軍澳海傍踩單車後，赫然發現小朋友雙腳佈滿「蚊癩」，目測雙腳有逾50處「蚊癩」，大腿、小腿多處紅腫。

3重點區分蚊/蠓咬

潮濕環境除了會滋生蠓，蚊子的害處也不容小覷。食環署資料有指，蠓不算是傳播疾病給人類的重要病媒。相反，皮膚科醫生陳厚毅提醒，蚊的傳染病機會率比蠓高很多，並引述醫學報告研究顯示，蚊可傳播登革熱及日本腦炎等疾病。

TOPick請教了多位醫生及專家，綜合出被蚊叮和蠓咬後的情況。皮膚科醫生史泰祖則指出有以下特徵：

被咬情況：蚊咬通常1、2處；蠓咬通常多達數十處

紅腫度：蚊咬較腫較大粒；蠓咬較細粒

消退時間：蚊咬所需時間較長；蠓咬較短。應體質因人而異

至於痕癢程度分別，根據食環署資料，被蠓叮咬會迅速感到不適及發炎，情況可持續數天至數星期。而搔抓會使瘙癢惡化，可導致細菌感染及令傷處愈合緩慢。而在止癢方法上，醫學會前會長蔡堅表示，無論是蚊或蠓叮咬，治療方法通常都是處方止敏感藥抹在患處，再服用抗生素等。另外，皮膚科醫生陳厚毅則警告，切勿用口水等方法止痕，否則有機會因口腔內細菌造成交叉感染。

消腫止痕方法

皮膚科專科醫生胡惠福曾受訪表示，人被蚊蟲咬後，免疫系統會出現反應，釋放組織胺，讓患者感到痕癢紅腫，出現「蚊癩」。若免疫系統反應太劇烈，甚至可能出現水泡。

想有效止癢，除了搽止敏感藥和吃藥，胡醫生又建議3個有助消腫、止痕癢的方法：

用凍濕毛巾或冰敷患處，可減輕痕癢、腫脹感覺

可塗抹潤膚霜舒緩痕癢

用番梘水清洗患處

驅趕、預防方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森指，蚊和蠓可以用有避蚊胺（DEET）的蚊怕水對付，但不想使用這種化學成份的話，也可以用白花油、樹油或尤加利油等產品，因為蚊及蠓懼怕這些氣味；傳統蚊香亦有功效。惟電子驅蚊器的成效較一般。

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責任編輯：羅嘉欣