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【港區國安法】林定國：實施近3年不足30人被定罪　「因政治言論被拘捕是亂噏」

政治 15:58 2023/04/02

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

律政司司長林定國。（資料圖片）

《港區國安法》實施近3年，律政司司長林定國今日接受電台訪問時表示，不足30人被定罪，加上其他可能觸及國安犯罪案件，總共約70人，強調是「極少數人真正受影響」。林定國直言，有人因政治言論而被拘捕是「亂噏」。

有指大量涉及示威案件的被告，在等候審訊期間不得保釋。林定國回應指，港區國安法下有保釋條款，相比其他普通法地區，不算苛刻，強調法庭在考慮保釋申請時，必須平衡社會利益和被告自由。

林定國續指，個別國家批評及針對國安法，「例如美國，有機會就入我們位，每次都說同一樣東西，動機可能是壓制我們的發展，希望破壞香港在國家發展中的角色。」林定國說，美國若是有此動機，香港要積極回應，反駁不公平及失實批評。

至於《基本法》23條立法，林定國表示，律政司及保安局已成立特別小組，檢視和研究包括其他司法管轄區相關制度，期望今年有成績。

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責任編輯：林曉君

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