【張國榮離世20年】解構抑鬱症兩大成因　張國榮患生理抑鬱影響身體機能

▲ 香港文化博物館舉辦「繼續寵愛‧張國榮紀念展」。

「你離開了，卻散落四周。」一代巨星張國榮（Leslie）逝世20年，影迷對「哥哥」的懷念卻沒有減少。其胞姐張綠萍曾在一次電台訪問中，談及Leslie生前患病情況，明顯指出他患上的是生理抑鬱，而非外間壓力使然。

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「呢一年來很辛苦，不能再忍受。我一生冇做壞事，為何這樣？」是哥哥離開前，遺書中留下的一句話。飽受抑鬱症折磨的哥哥，生前曾試過在家中輕生不遂，意識到自己有精神問題後，曾積極求醫。

自哥哥離世後，外界有不少人揣測，哥哥或是因在娛樂圈壓力太大而得病。惟張綠萍在一次電台訪問中，表示她一開始也以為如此，其後在收到醫生一份長達4頁紙的報告中，才得知抑鬱症在醫學上分為生理與心理上的影響。而哥哥正是屬於第一種「生理抑鬱」，腦部化學物質不平衡所致病。

抑鬱症不只是心理疾病

根據青山醫院精神健康學院，抑鬱症是一種情緒病症，其最核心的病徵是持續的情緒低落。抑鬱症患者的低落情緒，有別於常人的傷心、煩惱情緒。抑鬱症患者會感到無助，並常常有強烈自責感或感到自己毫無存在價值。同時，患者亦會喪失感受快樂的能力，甚至認為死去比活著更好，因而興起自殺念頭。

抑鬱症成因有二，一是先天上對抑鬱症的生理傾向，二是外來壓力。遺傳因素是導致一個人的腦部生理功能上較脆弱的主因。一個人若其父母或兄弟姐妹中有一人是抑鬱症患者，他患上抑鬱症的風險，會比一般人高出1.5至3倍。

但相比起遺傳因素，外部壓力在誘發抑鬱症中的角色更為重要。大部份抑鬱症患者自小就承受多種傷痛經歷，這些長期累積下來的壓力致使他們病發。而長期吸收一些化學物質所造成的毒性，如酗酒，亦是誘發抑鬱症的常見成因。

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責任編輯：羅嘉欣