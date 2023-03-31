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【北上消費】港媽深圳剪頭髮被劏488元僅剪髮尾　髮型師︰剪髮頂另收1288元

親子 19:31 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

不少港人因疫情關係，可能已3年未有北上，中港正式通關逾一個月，以「深圳好去處」為題的帖文又再度活躍於各大社交平台討論區。日前一名港媽，與丈夫北上深圳消費途經一商場時，被店員氹「幾百元」剪頭髮，由於丈夫同行，事主抱住「當洗個頭」心態跟入髮型屋，最後被劏488元但僅剪了髮尾，如果想剪髮頂最少要附4位數人民幣。

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事主3月尾在fb「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發文指，「估唔到事隔3年幾第一次去深圳，竟然遇上咁呃人嘅銷售手法！分享下俾大家，以免有下一個受害者。」事主於23日去深圳辦理銀行卡，之後與丈夫順道在附近「卓悅商場」逛逛，突然有人上前向事主搭訕，問她是否想改變髮型，事主心想︰

咁我一開始唔想，因為前兩星期先喺香港染咗頭髮，跟住佢話絕對不會叫我染電，只係幫我設計髪型，我諗住我老公都喺度，只係剪個頭髮，應該唔會貴得去邊？

事主與丈夫跟隨店員行到位於商場內的一間髮型屋，對方一直向事主聲稱只需要幾百元人民幣︰

我入咗去都見到有人剪緊頭髮，我都放低戒心，坐低之後，佢就話會有個髮型總監同我傾，同我講好多人包括明星都會搵呢個總監，我即刻問幾錢先，貴我就唔整啦，佢話幾百蚊左右，咁我都Keep住追問係幾多百，佢話一陣間髮型師會同我講 ！

之後「髮型總監」現身，並向事主講解她的頭髮問題，而事主再問需要幾多錢，「髮型總監」即改口表示要$1288，事主一聽立即以「太貴」拒絕，「髮型總監」說︰

平時收¥3888，今日當交朋友，試做價¥488！
我見呢個價錢，算啦，俾佢照做啦！點知洗完個頭，佢幫我剪咗髮尾後，同我講髮頂要另外收費，要¥1288。
我話淨係整到我髮尾，你夠膽收我¥488？佢話會幫我吹乾頭髮嘅，佢話佢收開¥3888，所以¥488髮尾實屬正常，覺得我應該要用¥1288再修個髮頂，我即刻黑面，叫佢即刻吹乾我啲頭髮，佢就不斷推銷我買Plan，話¥58888，¥38888，¥12888，話開咗卡今次可以免費幫我剪，我話冇錢，佢不斷推銷，我企硬，之後佢就黑面叫個徒弟俾手袋我，收我¥488。

事主最後奉勸︰「大家去深圳千祈唔好同人隨便搭訕搭話！」

帖文一出，有網民上載網圖指原來類似銷售手法已經成功令不少人「破財」，有人甚至被「氹」去¥6888，事主看到回應無奈︰「原來我俾人呃¥488都算少!」

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責任編輯︰王明芳

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