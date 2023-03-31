【超市大搜查】魷魚絲魚乾富蛋白質高鈣　營養師推介7款健康低卡海鮮零食

▲ 營養師推介7款健康低卡海鮮零食。

口痕想食零食，甜食之外的選擇，可以考慮海鮮類鹹零食。營養師推介了7款低卡路里魷魚絲魚乾，當中部分含豐富蛋白質或高鈣，小朋友只要控制食用分量，吃零食也有較健康之選擇。

市面甜的零食，如朱古力、糖果、啫喱、布甸等大部分都屬高糖，小朋友長期攝取高糖，有致胖、蛀牙、增加患心血管疾病的風險。家長可以考慮為小朋友選擇鹹零食，而當中部分的海鮮零食是不錯之選。

美國註冊營養師Grace Tam在facebook專頁「營養師｜Dietitian Grace at Diet Therapy」分享較健康的低卡路里的零食，部分是海鮮類零食，包括以下7款魷魚絲和魚乾。不過，Grace表示魷魚絲及魚乾等小食一般都比較高鈉，小朋友的進食分量要留意，勿過量進食。

2款高鈣低卡之選

鈣有助鞏固骨骼生長，據衞生署學生健康服務資料，身體含有多種礦物質，其中以鈣的含量最高，體內百分之九十九的鈣儲藏於骨骼和牙齒中，餘下的鈣則存於血液中，有助血液凝固、協助心臟肌肉收縮等功用。兒童和青少年階段是骨質密度的形成期，這時期形成的骨質密度愈高，日後出現骨質疏鬆的風險便會相對減低。

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Maruesu杏仁小魚

每小包32卡路里，0.4茶匙油，約0.3隻雞蛋的蛋白質，另有43毫克鈣質，屬於高鈣之選。Grace提及如有時想攝取鈣質而不飲奶或者高鈣豆漿，可以考慮食此款零食。鈉方面每小包約80毫克，小朋友每次可吃用2至3小包。

Jinno芝麻沙鮻魚骨乾

每包99卡路里，屬高蛋白質，以1顆雞蛋大約含有7克蛋白質，此款小食等於兩隻雞蛋，以及有豐富鈣質。由於要避免食得太鹹攝取高鈉，小朋友每次食用最多半包就可。

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5款高蛋白質低卡之選

蛋白質有助構成和修復人體組織，要確保骨骼肌肉增長，必須攝取足夠的蛋白質和熱量，以「每天每公斤1.5至2克蛋白質」去計算，如一個重20公斤的小學生，一天可吃到30至40克的蛋白質。

大發鱈魚絲

此款經典的鱈魚絲相信是很多大人的童年回憶，Grace指出每包有103卡路里、接近零脂肪，更有1.4隻雞蛋的蛋白質，屬於高蛋白質之選。鈉方面每包約480毫克，口味偏鹹，宜間中食半包過下口癮，以及食完飲多些水有助稀釋。

Royal Thai 魷魚片

每包78卡路里、接近零脂肪，有多達2.5隻雞蛋的蛋白質，屬於高蛋白質之選。鈉方面每包約202毫克，有些鹹，不宜食太多，小朋友每次食最多1包。

Taro泰國三角魚脆片

每包只有60卡路里，同樣是零脂肪，並有大半隻雞蛋的蛋白質。鈉方面每包約340毫克，成人方面每次最多食1至2包，而小朋友每次食大半包，即0.7包就可，以免食得太咸。

7-11魷魚乾

每包只有44卡路里，是低脂高蛋白質，約有1.6隻雞蛋的蛋白質，不過消化能力差及高膽固醇人士不宜食太多，小朋友方面每次最多食1包。

Hanjin魚肉乾

每包52卡路里，含有豐富嘅蛋白質，約等於1隻雞蛋。大人每次可食1至2包，否則食得太多就太咸，而小朋友每次最多1包，避免攝取過多的鈉。

文章獲「營養師｜Dietitian Grace at Diet Therapy」授權轉載報道

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責任編輯︰顏紫燕