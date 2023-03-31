【隱形戰隊】伍樂怡仙氣甜美夠迷人　棄家族生意獨力創業多瓣數【多圖】

▲ 夠養眼！

前港姐伍樂怡（Kelly）近日在熱播中的劇集《隱形戰隊》中演樊亦敏的女兒，劇中她繼續發揮其青春無敵的本色，不時與媽媽樊亦敏鬥嘴非常好笑。

甜美樣子引關注

雖然她在劇中不佔太多戲份，不過憑着其甜美的樣子和苗條的身材同樣獲網民留意，亦是劇中其一女神。

早前她在《超能使者》中飾演唐詩詠臨時演員領班拍檔的「阿七」已引起網民關注，皆因劇中每次出場總以貼身露腰上衣配熱褲亮相，玲瓏浮凸上圍展露無遺。

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港姐入行受力捧

Kelly參加2017年《香港小姐競選》入行，成功晉身最後五強，雖然最終三甲不入落敗於冠軍雷莊𠒇，但因深受觀眾嘉愛而獲封「民選港姐」。

其後簽約於TVB成為旗下藝員，更備受力捧獲安排參演多套劇集，包括《星空下的仁醫》、《刑偵日記》、《金宵大廈2》等，其中《青春不要臉》扮演「小龍女」姜之妍一角更大獲好評，人氣急升。

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家境富裕 獨力創業

從小在加拿大長大的Kelly家境富裕，父親從事女性內衣生意，其胞兄則負責營銷部分，生意除了主攻內地市場，遍佈多間大型連鎖店，還遠銷至世界各地，年銷售額達幾百萬。

雖然Kelly為有錢女，但她不靠父幹，毅然選美加入娛樂圈，而且，她遺傳父親生意頭腦，2020年豪花超過10萬創立自家滑水衣品牌IBRIO，售賣自己設計的防曬滑水衣服。翌年，她與胞兄合力開設健康Bagel網店，短短兩年成為兩店的老闆，認真叻女。

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