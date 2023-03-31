  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 18:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【隱形戰隊】伍樂怡仙氣甜美夠迷人　棄家族生意獨力創業多瓣數【多圖】

娛樂 18:15 2023/03/31

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

夠養眼！

前港姐伍樂怡（Kelly）近日在熱播中的劇集《隱形戰隊》中演樊亦敏的女兒，劇中她繼續發揮其青春無敵的本色，不時與媽媽樊亦敏鬥嘴非常好笑。

甜美樣子引關注

雖然她在劇中不佔太多戲份，不過憑着其甜美的樣子和苗條的身材同樣獲網民留意，亦是劇中其一女神。

早前她在《超能使者》中飾演唐詩詠臨時演員領班拍檔的「阿七」已引起網民關注，皆因劇中每次出場總以貼身露腰上衣配熱褲亮相，玲瓏浮凸上圍展露無遺。

【隱形戰隊】劉穎鏇伍樂怡狂奔展驕人身段　劉佩玥拍打戲有壓力：盡量去做 【多圖】

港姐入行受力捧

Kelly參加2017年《香港小姐競選》入行，成功晉身最後五強，雖然最終三甲不入落敗於冠軍雷莊𠒇，但因深受觀眾嘉愛而獲封「民選港姐」。

其後簽約於TVB成為旗下藝員，更備受力捧獲安排參演多套劇集，包括《星空下的仁醫》、《刑偵日記》、《金宵大廈2》等，其中《青春不要臉》扮演「小龍女」姜之妍一角更大獲好評，人氣急升。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

家境富裕 獨力創業

從小在加拿大長大的Kelly家境富裕，父親從事女性內衣生意，其胞兄則負責營銷部分，生意除了主攻內地市場，遍佈多間大型連鎖店，還遠銷至世界各地，年銷售額達幾百萬。

雖然Kelly為有錢女，但她不靠父幹，毅然選美加入娛樂圈，而且，她遺傳父親生意頭腦，2020年豪花超過10萬創立自家滑水衣品牌IBRIO，售賣自己設計的防曬滑水衣服。翌年，她與胞兄合力開設健康Bagel網店，短短兩年成為兩店的老闆，認真叻女。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：蘭茜專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【超能使者】劉穎鏇+葉蒨文+伍樂怡成民選女友　網民渴望成陳山聰享齊人之福【多圖】
19:08 2022/11/22
【超能使者】劉穎鏇+葉蒨文+伍樂怡成民選女友　網民渴望成陳山聰享齊人之福【多圖】
【超能使者】Q姨「黑化異能」大爆發　林子善被伍樂怡摑30大巴
12:47 2022/11/26
【超能使者】Q姨「黑化異能」大爆發　林子善被伍樂怡摑30大巴
【隱形戰隊】樊亦敏伍樂怡遇悍匪　蘇恩磁慘被捉成為人質
12:40 2023/03/19
【隱形戰隊】樊亦敏伍樂怡遇悍匪　蘇恩磁慘被捉成為人質
【隱形戰隊】劉穎鏇伍樂怡狂奔展驕人身段　劉佩玥拍打戲有壓力：盡量去做 【多圖】
12:51 2023/03/24
【隱形戰隊】劉穎鏇伍樂怡狂奔展驕人身段　劉佩玥拍打戲有壓力：盡量去做 【多圖】

你可能感興趣

【超能使者】劉穎鏇+葉蒨文+伍樂怡成民選女友　網民渴望成陳山聰享齊人之福【多圖】
19:08 2022/11/22
【超能使者】劉穎鏇+葉蒨文+伍樂怡成民選女友　網民渴望成陳山聰享齊人之福【多圖】
【超能使者】Q姨「黑化異能」大爆發　林子善被伍樂怡摑30大巴
12:47 2022/11/26
【超能使者】Q姨「黑化異能」大爆發　林子善被伍樂怡摑30大巴
【隱形戰隊】樊亦敏伍樂怡遇悍匪　蘇恩磁慘被捉成為人質
12:40 2023/03/19
【隱形戰隊】樊亦敏伍樂怡遇悍匪　蘇恩磁慘被捉成為人質
伍樂怡 樊亦敏 娛樂行業 娛樂人物職業 香港小姐 隱形戰隊

最高瀏覽

【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
【假新聞】梁洛施驚傳與年長26歲的王傑秘婚？　Isabella經理人回應：無中生有
今日 11:38
【假新聞】梁洛施驚傳與年長26歲的王傑秘婚？　Isabella經理人回應：無中生有
【晶女郎】蕭若元揭晶女郎曾派帽　蕭生讚王晶：佢係好照顧啲女人
17:01 2023/03/30
【晶女郎】蕭若元揭晶女郎曾派帽　蕭生讚王晶：佢係好照顧啲女人