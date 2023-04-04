【復活節好去處】免費玩Jungle Island親子互動天地體驗日 波波池+露營天地+魔術騷+氣球扭扭樂+限定復活節扭蛋機！

復活節將至，又是家長絞盡腦汁安排小朋友遊樂好去處的時候！今個復活節假期，一於參加由MIAMI QUAY舉辦的「Jungle Island親子互動天地」體驗日，與小朋友沉醉在Miami色彩的大自然氛圍！

全新親子互動天地 海洋波波池、露營天地盡情暢玩

藉復活節悠長假期，MIAMI QUAY展銷廳以「親親大自然」為題，悉心打造「Jungle Island 親子互動天地」。

場地以Miami色彩配以復活節裝飾，設計出多個互動玩樂場景，例如海洋風室內波波池、小小露營天地。來賓可暢玩展銷廳內多項運動體驗，例如以邁阿密為主題的「Interactive Rowing實況互動划艇機」，透過大屏幕和先進互動遊戲系統在度身訂造的邁阿密場景中，親身體驗海中競技的刺激感，以及「ICAROS CLOUD多功能健身器」，來賓可藉着內置遊戲和訓練教材，鍛鍊身體的協調及平衡感。

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小朋友和家長可盡情暢玩之餘，也可以在多個Miami打卡位拍照留念，例如經典復古車和Play with Art創意雕塑，紀錄親子溫馨時光。

4月7日當天現場更有多項精彩活動，包括奇幻魔術騷、復活兔造型氣球扭扭樂、即製港式雞蛋仔，更有限定復活節扭蛋機，隨時扭出豐富復活節禮物，到場小朋友更可以得到Miami兔氫氣球一個！

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坊間的親子玩樂天地收費以每小時$200起，今次的MIAMI QUAY體驗日卻是免費，機會難得！各位讀者按此連結登記，即可免費參加！

MIAMI QUAY會所設兩大童趣主題空間 各年齡小朋友暢玩無界限

「Jungle Island」概念來自於啟德PARK PENINSULA全新住宅項目MIAMI QUAY，項目住客會所CLUB MIAMI特設「Jungle Island童趣遊玩區」，分為森林探奇（Forest Adventure）及天空歷險（Sky Adventure）兩大主題區。

會所提供多元遊樂設施，包括讓小朋友盡情躍動的攀爬遊戲架和攀爬隧道、可訓練小朋友各種感官思維的互動感官遊戲板和觸感光板，亦特設幼兒玩樂區，包括適合幼兒年齡層的小型攀爬架、滑梯、波波池。設計可讓不同年齡的小朋友自由探索，均可享受與別不同的遊樂體驗。

三面環海盛綠地段 名校林立贏在起跑綫

MIAMI QUAY位於啟德全新黃金發展地段PARK PENINSULA，該地段由多間頂級發展商聯手打造，三面環海，享罕有雙海岸綫景觀，環抱約45公頃綠化和休憩空間，臨海寬廣的生活環境，堪稱「維港上的環海綠洲」，將成為啟德發展新核心，集優尚住宅、商業、綠化休閒、體育娛樂及酒店旅遊於一身的宜居宜遊盛綠臨海社區，小朋友可隨時隨地放電，親親大自然。

啟德所在校網名校林立，一向深受家長歡迎，。小學屬傳統34小學精英校網，知名學校例如聖羅撒學校、協恩中學附屬小學、陳瑞祺（喇沙）小學等；中學校網則屬九龍城區傳統名校網，擁多間Band 1學校，例如喇沙書院、協恩中學、瑪利諾修院學校、拔萃男書院、培正中學等，教學質素和升學前景優越，讓子女贏在起跑綫。