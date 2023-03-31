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【靚女KOL】卡姐掌握流量密碼派福利益粉絲　體驗痛症治療大聲嗌痛【多圖】

娛樂 18:46 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

人氣KOLRebecca卡姐是YouTube頻道HIFIVE台柱，一度有「HIFIVE連詩雅」之稱。另外自己本身都有經營自己的個人社交平台，甚至個人發展更加有聲有色。

除因為卡姐樣靚身材好，特別在2021年6月上載一張三點式照，令絲粉上升，而她亦掌握到流量密碼，之後不時大方派福利，吸引大批宅男。

【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】

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卡姐用心經營社交平台

而且她亦的確很勤力經營自己社交平台，頗頻密地拍片、影靚相益支持者，而且在片中表現夠活潑好笑夠娛樂性，所以其個人IG追綜粉絲10.6萬，另外個人YouTube頻道，訂閱人數近2.5萬。

而且又時常與另一靚女KOL肥肥人VIVI合作，齊派福利。 

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體驗痛症治療

平時從卡姐常在IG、YouTube可見，她時常做gym、行山，但原來雖然常做運動是好事，可是也令身體有所勞損，她最新一條片就是去做體驗痛症治療，卡姐寫道：

今次嘅新片帶大家去體驗痛症治療！💆🏻
平時大家係咪都有 肩頸膊痛/腰酸背痛嘅問題 但又搵唔到原因⁉️ 如果維持超過一年以上 你有可能已經有痛症嘅問題😨 千其唔可以忽視㗎！我哋除咗可以透過拉筋去放鬆肌肉之外✨仲可以用運動按摩去改善痛症嘅問題！

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接受治療大叫嗌痛

從卡姐的片中所見，卡姐在接受治療不時呻吟大叫嗌痛，才發現自己因為平時運動、生活懷習慣而造成創傷卻不自知。而她覺得做完痛症治療後，更了解自己平時肢體動作有何錯處，而且還叫如果粉絲還想她去體驗，可以留言提出。

此片令絲粉有留意到何謂痛症治療，但更多人「錯重點」開玩笑留言表示十分羨慕治療師可接觸卡姐身體。不過當然治療師十分專業，是真的為卡姐做治療，而且在過程中都是戴住手套。（卡姐體驗治療片按此。）

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最新影片推介：蘭茜專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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