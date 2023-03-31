【口岸經濟帶】議員促港深盡快成立高層專班協商　冀成「特區中的特區」

▲ 由嚴剛牽頭的《港深口岸經濟發展研究報告》今日發布。

由立法會議員嚴剛牽頭完成的《深港口岸經濟帶發展研究報告》今日發布，報告指出，為加強融合發展，須創新體制機制，實行特殊政策，使口岸經濟帶成為香港特別行政區與深圳經濟特區中的「特區」，在兩地優勢互補、合作共贏基礎上實現高質量差異化發展。

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報告提出多項建議，包括盡快成立港深高層合作專班協商；提升口岸通關效率，加快跨境軌道交通項目建設；創新批地方式和開放模式，積極引入大型企業參與香港區域建設等。

嚴剛表示，口岸經濟帶是大灣區融合的先行區，應該成為「特區中的特區」。他強調，港深要共同規劃多元化發展，因此需要邀請國家的上層部委，做頂層設計，並建議未來要好合併管理，讓人才、數據等自由流動。

另外，嚴剛又建議政府可以考慮開放沙頭角禁區，加速兩地旅遊人員互通。

身兼鄉事委員會主席的選委界立法會議員陳月明表示，香港打鼓嶺等很多土地仍未開發，潛力巨大，呼籲各界正視深圳河兩岸發展的明顯差異，正視打鼓嶺區阻隔性設施規劃，帶來的問題，又希望擴大簡易通關範圍，推動口岸經濟帶的協調發展。

選委界立法會議員洪雯表示，不少芯片公司，和數據企業，看中香港的制度優勢，希望設在港深邊境，但香港方面發展緩慢，希望特首帶領議員考察大灣區時，重點考察河套區，利用好港深邊境，建設好口岸經濟帶。

另一選委界議員周文港則關注職住平衡問題，他認同研究報告中，要做好超前謀劃產業佈局的建議，提醒若然不提前做好職住比例的規劃，市民返工，就會出現如同「動物大遷徙」的情況。

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記者：趙居逸