馮德倫動漫企劃︱Stephen全新動漫IP「BUCKET MAN」面世　紅色水桶笠頭充滿香港元素

【馮德倫 / 舒淇 / MIRROR / ComplexCon】馮德倫(Stephen)昨天(3月21日)現身亞洲國際覽館國際潮人盛事ComplexCon,為他的全新動漫IP「BUCKET MAN」主持發布,同場還宣佈首個企劃、跟「香港figure教父」劉建文(Michael Lau)聯乘figure面世。

在Stephen創作的全新短片《老馮日常》中曾被Michael Lau嘲笑「唔夠潮」,Stephen昨天以潮人身份擠身ComplexCon,更吸引一眾城中藝術家與潮人到賀,陳冠希、美國視覺藝術家Daniel Arsham、鄭志剛、徐濠縈、容祖兒、王令塵、MIRROR成員楊樂文(Lokman)、江𤒹生(Anson Kong)、王智德(Alton)、陳瑞輝(Frankie)等,難怪Stephen不禁在IG感言呼應:「Thank you all for visiting the BUCKET MAN booth!感謝你們來幫我加潮!」

馮德倫動漫企劃︱舒淇大力祝賀

而太太舒淇亦於IG連出兩post大力祝賀,其中一個放有Stephen在ComplexCon的攤位照片,攤位內放滿今次的主題─紅色膠桶與全新figure,她更寫道:「這是……裝置藝術?行為藝術?or 變身術?」二人隔空放閃。

Stephen正式宣佈全新動漫企劃「BUCKET MAN」面世,而之後更將陸續有更多搞作,其中將會跟不同界別的藝術家合作。

馮德倫動漫企劃︱敢於創新嘗試

緊貼潮流的Stephen敢於創新嘗試,速成這次企劃的誕生,他說:「其實作為一個導演,寫唔同嘅劇本,通常會先定好人物角色,再去設定人物嘅衣著等細節,今次我覺得係一個反傳統嘅IP做法,無論中國、香港、荷李活電影都好,唔係有特定嘅元素就一定成功,所以要多啲留意世界、多啲嘗試。」

他續指:「今次先係有Azuki嘅art work,base on呢個創意圖帶畀我靈感,而用膠桶笠住個頭嘅小朋友原本只係一幅畫,最後再加返個人物性格故事落去,再加入同優秀嘅藝術家合作,之後會一路去推動呢件事。」

Stephen全程參與這次企劃的籌備跟創作,想出要加入幽默與香港回憶的元素,紅色水桶這份親切感也感染不少人,昨天連Edison一見水桶也要笠頭試試。

Stephen說:「呢個figure係頭笠住香港人好熟識、個個人屋企都有嘅一個家具,繼而變成超級英雄,係充滿幽默感同香港文化特色。香港以前制水、去茶餐廳、街市,周圍都會見到呢個水桶,係有一種同大家好接軌、好親密嘅感覺。」

