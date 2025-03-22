  • 20°C
香港時間：2025322日 (六) 22:42

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 DSE2025 低空經濟 Cookies 金秀賢 結業潮 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馮德倫動漫企劃︱Stephen全新動漫IP「BUCKET MAN」面世　紅色水桶笠頭充滿香港元素

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 DSE2025 低空經濟 Cookies 金秀賢 結業潮 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

王智德、陳瑞輝、馮德倫、楊樂文、江𤒹生。

【馮德倫 / 舒淇 / MIRROR / ComplexCon】馮德倫（Stephen）昨天（3月21日）現身亞洲國際覽館國際潮人盛事ComplexCon，為他的全新動漫IP「BUCKET MAN」主持發布，同場還宣佈首個企劃、跟「香港figure教父」劉建文（Michael Lau）聯乘figure面世。

在Stephen創作的全新短片《老馮日常》中曾被Michael Lau嘲笑「唔夠潮」，Stephen昨天以潮人身份擠身ComplexCon，更吸引一眾城中藝術家與潮人到賀，陳冠希、美國視覺藝術家Daniel Arsham、鄭志剛、徐濠縈、容祖兒、王令塵、MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）等，難怪Stephen不禁在IG感言呼應：「Thank you all for visiting the BUCKET MAN booth！感謝你們來幫我加潮！」

凍齡女神丨《美少年之戀》合體舒淇逆齡生長　馮德倫想「裁走」吳彥祖另類放閃

Michael Lau（左）與馮德倫。

馮德倫動漫企劃︱舒淇大力祝賀

而太太舒淇亦於IG連出兩post大力祝賀，其中一個放有Stephen在ComplexCon的攤位照片，攤位內放滿今次的主題─紅色膠桶與全新figure，她更寫道：「這是……裝置藝術？行為藝術？or 變身術？」二人隔空放閃。

Stephen正式宣佈全新動漫企劃「BUCKET MAN」面世，而之後更將陸續有更多搞作，其中將會跟不同界別的藝術家合作。

舒淇在個人IG上載丈夫在ComplexCon的攤位照片。

馮德倫動漫企劃︱敢於創新嘗試

緊貼潮流的Stephen敢於創新嘗試，速成這次企劃的誕生，他說：「其實作為一個導演，寫唔同嘅劇本，通常會先定好人物角色，再去設定人物嘅衣著等細節，今次我覺得係一個反傳統嘅IP做法，無論中國、香港、荷李活電影都好，唔係有特定嘅元素就一定成功，所以要多啲留意世界、多啲嘗試。」

他續指：「今次先係有Azuki嘅art work，base on呢個創意圖帶畀我靈感，而用膠桶笠住個頭嘅小朋友原本只係一幅畫，最後再加返個人物性格故事落去，再加入同優秀嘅藝術家合作，之後會一路去推動呢件事。」

點擊圖片放大
+4
+3

Stephen全程參與這次企劃的籌備跟創作，想出要加入幽默與香港回憶的元素，紅色水桶這份親切感也感染不少人，昨天連Edison一見水桶也要笠頭試試。

Stephen說：「呢個figure係頭笠住香港人好熟識、個個人屋企都有嘅一個家具，繼而變成超級英雄，係充滿幽默感同香港文化特色。香港以前制水、去茶餐廳、街市，周圍都會見到呢個水桶，係有一種同大家好接軌、好親密嘅感覺。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

凍齡女神丨《美少年之戀》合體舒淇逆齡生長　馮德倫想「裁走」吳彥祖另類放閃
12:32 2024/09/11
凍齡女神丨《美少年之戀》合體舒淇逆齡生長　馮德倫想「裁走」吳彥祖另類放閃
馮德倫吳彥祖兩大男神現身紐約時裝周　 網民驚呼「美少年之戀」合體
16:13 2024/09/07
馮德倫吳彥祖兩大男神現身紐約時裝周　 網民驚呼「美少年之戀」合體
浴火之路丨馮德倫新戲演反派　梳魚骨辮破格造型唔同晒樣
13:18 2024/09/04
浴火之路丨馮德倫新戲演反派　梳魚骨辮破格造型唔同晒樣

你可能感興趣

凍齡女神丨《美少年之戀》合體舒淇逆齡生長　馮德倫想「裁走」吳彥祖另類放閃
12:32 2024/09/11
凍齡女神丨《美少年之戀》合體舒淇逆齡生長　馮德倫想「裁走」吳彥祖另類放閃
馮德倫吳彥祖兩大男神現身紐約時裝周　 網民驚呼「美少年之戀」合體
16:13 2024/09/07
馮德倫吳彥祖兩大男神現身紐約時裝周　 網民驚呼「美少年之戀」合體
浴火之路丨馮德倫新戲演反派　梳魚骨辮破格造型唔同晒樣
13:18 2024/09/04
浴火之路丨馮德倫新戲演反派　梳魚骨辮破格造型唔同晒樣
馮德倫 舒淇 網絡熱話 陳冠希 娛樂人物職業 Mirror 呂爵安 盧瀚霆 陳卓賢

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月22日 時間16:05）
筲箕灣傷人事件｜筲箕灣男司機疑不滿前車駕速慢　襲擊對方妻子逃去後被捕
筲箕灣傷人事件｜筲箕灣男司機疑不滿前車駕速慢　襲擊對方妻子逃去後被捕
金秀賢金賽綸丨金秀賢主演Disney+韓劇《山寨人生》暫緩播映　受醜聞連累恐賠天價違約金
金秀賢金賽綸丨金秀賢主演Disney+韓劇《山寨人生》暫緩播映　受醜聞連累恐賠天價違約金