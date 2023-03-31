【酒店下午茶】閨密歎high tea交流美肌心得　3間酒店下午茶送護膚禮品

▲ 九龍香格里拉酒店 x Eurobeauté「滋潤美肌」下午茶。(圖片由酒店提供)

生活正式復常，又可以回到跟三五知己外出下午茶的美好日子，近來不少酒店跟護膚品牌合作推出下午茶，除了以護膚品為茶點的創作靈感之外，還附送產品試用裝，又食又拎最令人開心。

九龍香格里拉酒店 x Eurobeauté「滋潤美肌」下午茶

以春天清雅色調為靈感，九龍香格里拉大堂酒廊跟韓國專業美療護膚品牌Eurobeauté聯手，推出一系列水潤春日下午茶鹹甜美點。

Eurobeauté資深美容專家團隊積極搜羅各地珍貴原材料及成分，研發出多個美肌護膚產品，配合黃金修護配方及醫學美容技術，煥發晶瑩剔透的彈性肌膚。為配合品牌的產品特性及理念，酒店廚師團隊巧妙地利用食材的顔色、味道及口感，搭配出清爽怡人的鹹甜點，再以色彩繽紛的可食用花加以點綴，賞心悅目。

茶點置於特製的藍白色鮮花鳥籠內奉上，打卡最適合，當中有自家烘焙英式原味及提子鬆餅，鹹點有蟹肉、芹菜及蟹籽配白松露蛋黃醬；扒鮮海蝦伴牛油果醬及柚子汁；復古櫻桃番茄及水牛芝士配義大利青醬，以及鴨肝配榛子脆脆及金箔慢煮啤梨片。甜點則以水漾柔和的配色呈現，包括檸檬柚子蛋白撻、熱帶風情朱古力巴伐利亞慕絲、奶油蝶豆花奶凍，以及白咖啡馬卡龍。堂食的客人更可享時令鮮果拼盤及精選茶品或咖啡，令午後時光更輕怡清新。

凡惠顧兩位用下午茶套餐 (堂食或外賣)，可免費獲贈兩份 Eurobeauté 護膚禮品(每份價值$2，651)、購物禮遇及護理療程換領信，包括活效緊緻修護霜 5毫升、水光新生面霜 5毫升、炫金緊緻膠原活膚精華 5毫升等。

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九龍香格里拉酒店 x Eurobeauté「滋潤美肌」下午茶

日期︰ 即日至 4月 30日 (4月 7日至10日除外)

堂食時段 ︰3pm-6pm

外賣自取 ︰12pm-5pm

價錢︰$688(2位用)，外賣下午茶不包括水果拼盤及飲料

香港喜來登酒店 x APIVITA希臘「蜂」味下午茶

酒店以希臘天然護膚品牌APIVITA的 BEE RADIANT亮肌嫩膚系列及天然美肌食材為靈感，帶來希臘「蜂」味下午茶的一系列精緻的鹹甜美點。

廚師團隊選用上乘的純天然蜂蜜、純橄欖油、具豐富營養的希臘酸奶、牛油果及溫和的羊奶芝士等流行希臘食材增香提味，提升食物的層次感，讓賓客於視佳廊欣賞壯麗的維港景

致之同時，營造一個健怡的下午茶體驗。

▲ 香港喜來登酒店 x APIVITA希臘「蜂」味下午茶。(圖片由酒店提供)

滋味鹹點有希臘三文治、煙燻吞拿魚牛油果多士、羊奶芝士菠菜撻等。果系甜點有香甜士多啤梨奶凍、柚子香梨忌廉芝士撻、蜂蜜蛋糕等。此外，客人更可以自選精選茶茗、咖啡或果汁，或免費升級至巴黎之花香檳一杯。

為保持肌膚隨時能散發健康美，每位惠顧下午茶的賓客即可獲 APIVITA 禮品套裝一盒($ 405)，禮品套裝內包括 BEE RADIANT亮肌嫩膚激活精華 10ml一支、橄欖薰衣草泡沫潔面乳 20ml一支及換領卡一張。

香港喜來登酒店 X APIVITA希臘「蜂」味下午茶

日期︰4月1日至10日 (周三至日)、 4月 11日至 5月 31 日(周二至日)

時間︰2:30pm-6pm

價錢︰$676(2位用)、$338(1位用)

香港朗廷酒店 x Elizabeth Arden「StayFabulous」下午茶

酒店的廷廊跟紐約著名護膚品牌Elizabeth Arden攜手帶來Stay Fabulous下午茶，其8款精緻小巧美點全以品牌暢銷產品系列為創作靈感。甜點分別有色閃鑽波波造型的白朱古力慕絲配番石榴蛋糕、淡淡粉嫩紅桑子玫瑰馬卡龍、配上香脆底層的蜜糖杏仁蛋糕杯、雜莓金寶撻等。鹹點則有煙三文魚忌廉芝士三文治、煙肉雞蛋芝士撻和蜜糖烤雞翼。壓軸以廷廊自家新鮮焗製的原味鬆軟英式鬆餅及提子鬆餅呈現，配以招牌英式奶油、車厘子醬及特色玫瑰花瓣醬，為一趟感官奢華之旅劃上完美句號。

如將超進化黃金導航膠囊呈現賞心悅目金色閃鑽波波造型的白朱古力慕絲配番石榴蛋糕，而淡淡粉嫩紅桑子玫瑰馬卡龍仿如少女肌中透現嬌嫩光澤與粉紅色的黃金導航夜間膠囊精華合而驚嘆，令人一嚐心甜。蜜糖杏仁蛋糕杯配上香脆底層，口感香脆，味道層次豐富。抗氧化能力高及營養價值豐富的雜莓金寶撻更讓一眾下午茶迷投入午後極致享受，齒頰留香。

▲ 香港朗廷酒店 x Elizabeth Arden「StayFabulous」下午茶。(圖片由酒店提供)

凡惠顧Stay Fabulous下午茶，即可獲Elizabeth Arden 皇牌極致護膚套裝一套（7片裝），包括皇牌膠囊精華︰超進化黃金導航膠囊及黃金導航夜間膠囊精華，配合升級版時空彈力緊緻眼霜及時空彈力微膠囊護膚精華。

香港朗廷酒店 x Elizabeth Arden「Stay Fabulous」下午茶

日期︰即日至4月30日

時間︰3pm-5:30pm(周一至五)、2:15pm-4:15及4:30-6:30(周六日、公眾假期)

價錢︰$698(2位用)、$398(1位用)

記者︰劉妙賢