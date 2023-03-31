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【疫苗接種】4.20起非優先群組市民　第4針或以上需自費到私營市場接種

社會 17:43 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

政府今(31日)公布，因應聯合科學委員會的最新暫擬共識建議，公布新階段下的防控措施及疫苗接種安排。屬於優先組別的市民，於接種上一劑疫苗或感染新冠病毒超過六個月後，可在2023年內免費接種額外的加強劑。至於非優先群組市民，可繼續免費接種首三劑新冠疫苗，惟如4月20日起需接種加強劑，需參照季節性流感疫苗的安排，自費到私營市場接種。

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政府表示，屬於以下優先組別的市民，不論過往已接種多少劑疫苗，於接種上一劑疫苗或感染新冠病毒（以較後者為準）超過六個月後，可在2023年內免費接種額外的加強劑。​

年屆50歲或以上的人士（包括居於院舍的長者）；

18至49歲有長期病患的成年人；

六個月大或以上免疫力弱的人士；

孕婦；及

醫護人員。


年滿6個月而不屬於上述優先組別的人士，若他們從未感染新冠病毒，可繼續免費接種首3劑新冠疫苗。不過，4月20起，市民如欲接種加強劑，亦即第四針或以上，需參照季節性流感疫苗的安排，自費到私營市場接種。於4月20日前已預約接種的人士則不受影響。

政府正更新電腦系統，以便由4月20日起支援上述額外加強劑的接種服務。需要額外加強劑的合資格人士，可由4月20日上午9時起，透過網站（booking.covidvaccine.gov.hk）預約。5至11歲的合資格兒童（註）由即日開始亦可到兒童社區疫苗接種中心即場接種第三劑疫苗。其他尚未完成接種首3劑疫苗的人士，可隨時網上預約接種，50歲或以上的人士和18歲以下的兒童亦可到社區疫苗接種中心即場接種。

 

疫苗 冠狀病毒 長期病 衞生防護中心 傳染病

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