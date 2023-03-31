【一代巨星】文雪兒難忘張國榮送手袋　曾比特榮幸可唱哥哥經典

▲ 奧海城舉辦「Timeless Leslie Encounter」分享會。

今年是一代巨星張國榮離開20周年，奧海城今日舉辦「Timeless Leslie Encounter」舉辦分享會，邀來了哥哥的昔日好友、工作伙伴、資深海外歌影迷，細訴他們與哥哥「相遇」的往事。

與哥哥由工作伙伴變成好朋友的文雪兒道出年輕時與哥哥的相處點滴，她帶來一個哥哥送的國際品牌手袋：「與哥哥於1978年相識，於麗的《浣花洗劍錄》合作，當時一班年輕人，放工後也去其中一個人的家裡開大食會，間中也會相約打麻將，哥哥對我地嘅好一一放在心中。」

▲ 文雪兒憶點滴。

Chris Choi 是哥哥演唱會的排舞師，他提到哥哥工作時非常認真及嚴謹，每次演出都力求做到完美，不想給任何人有批評的空間，但哥哥私底下亦有其柔情的一面：「哥哥會記得我的生日，更試過連續三年送給我相同系列嘅水晶，令我好驚喜。

昔日好友兼國際著名設計師陳幼堅（Alan），80年代期間為哥哥設計過不少專輯唱片封套及宣傳海報，當年為哥哥設計的《側面》唱片封套相辦，亦罕有地展出，他帶來 《Stand Up》唱片分享：「我為哥哥設計形象多年，合作多次後他逐漸提出更多想法，哥哥Taste好好，好有品味，我地溝通一直都好愉快，至今我仍然十分懷念他的魅力。」

▲ 著名設計師陳幼堅。

曾比特（Mike）首演現繹早前翻唱哥哥經典金曲《有誰共鳴》。「哥哥留咗好多經典作品俾我地，雖然佢離世時我仲好細個，但一直都有聽佢嘅歌，很榮幸可以演繹呢首經典作品，哥哥歌影視各方面都做得好出色，每次表演都力求完美，我都會好好向哥哥學習，希望可以帶到更多好嘅作品給大家。」

▲ 曾比特獻唱。

日本「哥」迷Kowloon因為哥哥而學懂廣東話，不時來港參加活動 。韓國「哥」迷DianeDiane更帶來了哥哥曾經為一款韓國朱古力品牌拍攝廣告的朱古力包裝招紙，娓娓道出哥哥當時的受歡迎程度。