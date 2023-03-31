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【MY NEW WORLD ORDER】Tyson Yoshi相隔4年台灣開騷　收粉絲加大碼胸圍做戰利品

娛樂 18:45 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Tyson Yoshi收粉絲加大碼胸圍做戰利品。

香港潮流創作歌手Tyson Yoshi在3月30日於Zepp New Taipei，將個人首次的大型演唱會《MY NEW WORLD ORDER》的全樂團編制，以近距離的Live House形式演出，開啟個人出道以來首次的亞洲巡迴。

首站除選擇在台灣演出外，也邀請許多嘉賓登台共演，吸引大批台灣粉絲以及海外粉絲朝聖。

演唱會開場，Tyson Yoshi以經典歌曲《That Guy》炸翻現場所有樂迷，並接連帶給歌迷《I Don’t Smoke & I Don’t Drink》、《Fly》等歌曲。

Tyson Yoshi相隔4年在台灣開騷。

睽違四年的再次登台，Tyson Yoshi為整場演出規劃了十個主題，每個主題皆以獨立的音樂風格，以及高規格的音樂製作，凸顯Tyson Yoshi的各種不同音樂面向。包括了早期作品、抒情作品、國語創作、粵語創作、搖滾曲風，以及與許多不同音樂人合作的作品，都在這場演唱會中完整呈現，演唱會也透露了Tyson Yoshi在音樂版圖中對未來的想像跟目標。

【SELF-MADE】Tyson Yoshi花百萬打造新歌MV　親身吊威也慘死朱柏康手中

最新影片推介：蘭茜專訪

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本次演唱會嘉賓也邀請到四位Tyson Yoshi的好友來助陣，包括香港場因確診無法參與合作的香港歌手TIAB，本次也因Tyson Yoshi的邀請來台相挺。第二位登台的嘉賓是認識許久的音樂知音Marz23，一登台Marz23大呼：「爸子23來了！」直接跟大家分享今年即將來臨的家庭新成員以及即將誕生的新專輯。Tyson Yoshi與Marz23除帶來了兩首合唱曲之外，Marz23也帶來今年二月才剛發行的全新作品《情勒》。

隨著演唱會音樂氣氛逐漸高漲，Tyson Yoshi也直接脱去上衣，展現近期高強度訓練下，升級版的健身成果。不只讓樂迷一飽耳福，也讓大家體驗專屬Tyson Yoshi的視覺享受！

    點擊圖片放大
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邀婁峻碩任嘉賓

接著，Tyson Yoshi也邀請台灣人氣歌手婁峻碩一同登台，驚喜獻唱未發表全新合作單曲《Just Break Up》。這首全新單曲是兩個人首次合作的作品，並正式公開演唱，讓現場粉絲尖叫聲不斷。婁峻碩也透露這首新作品即將有與Tyson Yoshi一同演出的音樂錄影帶登場，請大家多多期待！

Tyson Yoshi分享：「如果不是台灣的話，現在不會有這麼多人知道我，我可能還是自己在家用音樂，自己用YouTube，也因為台灣我可以在香港被這麼多人看見。」最後以《I’m Not Lonely Anymore》、《Christy》兩首歌為演唱會作結，表達對所有支持Tyson Yoshi粉絲的感謝，為首次的亞洲巡迴台北站劃下完美句點。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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