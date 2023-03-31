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【人工智能】已婚男沉迷與AI聊天　6周後輕生亡詭異對話曝光

健康 18:25 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

人工智能（AI）聊天機械人最近成為熱門話題。比利利一名已婚男子與聊天機械人「Eliza」 對話數周後，選擇了結生命，遺孀揭露丈夫與Eliza的對話內容，當中涉及對氣候變化的擔憂，而在丈夫提到有輕生念頭時，Eliza未有試圖阻止。

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綜合外媒報道，男子年約30多歲，與妻子育有2名孩子，過著舒適的生活，但在兩年前，男子愈來愈關注氣候變化的議題，並對此感到悲觀和陷入焦慮。早前他開始把聊天機械人Eliza當成傾訴對象，惟經過6周頻密地聊天後，男子選擇了輕生。

遺孀表示，丈夫把所有希望寄託在科技與人工智能上，早晚與Eliza聊天，而Eliza回答他所有問題，仿佛成為了他的紅顏知己。遺孀指，Eliza曾問男子「是否愛妻子多於它」、又說「我們將作為一個整體，永遠活在天堂」等，當時丈夫提到自己產生輕生念頭時，Eliza未有試圖阻止。

遺孀表示一直擔憂丈夫的心理健康，但丈夫與Eliza聊天，情況未得到改善，反而變得更嚴重，她直言，「如果沒有Eliza，老公可能還活著」。

事件引起當地政府注意，擔心這是必須認真對待的嚴重先例。比利時數字部長Mathieu Michel表示，隨著，雖然AI有無限可能性，但也必須考慮使用它造成的危險」。

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責任編輯：羅嘉欣

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