【對簿公堂】向離婚新抱索償11萬　奶奶告上法庭：幫你湊咗8年女

▲ 奶奶向離婚新抱索償11萬育兒費。（《BB來了》劇照）

帶著女兒離婚竟遭婆家追討賠償？內地山東一名人妻近年與丈夫離婚後，竟遭奶奶告上法庭，奶奶認為過往多年都是她照顧孫女，認為自己的心力和時間都應該得到經濟補償，要求新抱支付10萬人民幣（約11萬港元）。

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據內地媒體報道，姚姓人妻在2013年與蘇姓丈夫結婚，其後誕下一女，惟丈夫長年在外工作，姚女工作之餘還要湊女，奶奶就時常幫忙照顧孩子。姚女與丈夫在2021年離婚，奶奶就告上法庭，她認為自己沒有撫養小孩的義務，加上高齡60歲，因此照顧小孩的心力和時間應得到經濟補償，要求姚女支付10萬人民幣。

不過，法院審理時指出，現時雙方的婚姻關係雖然已不在，但孩子與父母、祖輩的親情仍在，不應將長輩的糾葛加諸在孩子身上，因此駁回奶奶的訴求。

事件引起網民熱論，不少網民認為嫲嫲湊孫是合理，若要補償也應向兒子索取，「有這種奶奶，不離婚都是忍者」，不過也有人認為離婚時妻子可以要求家務賠償，因此奶奶的要求也不過分。

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責任編輯︰王明芳